Zabıta müdürlüğünden öğrencilere bilinçli tüketici eğitimi - Son Dakika
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Zabıta müdürlüğünden öğrencilere bilinçli tüketici eğitimi

07.06.2022 18:36
Zabıta müdürlüğünden öğrencilere bilinçli tüketici eğitimi

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde görevli personeller, okullarda bilinçli tüketici olmak için eğitimler vermeye başladı.

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde görevli personeller, okullarda bilinçli tüketici olmak için eğitimler vermeye başladı.

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Adıyaman merkez okullarında öğrencilere 'Bilinçli tüketicilik', 'Şehir yaşamı ve çevrecilik' ile 'Hijyen ve sağlık' konularında seminerler düzenliyor.

Seminerlerde çocukların tüketicilik konusunda sorularını da alan müdürlük görevlileri, seminer sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtıyor.

Düzenlenen seminerlerle ilgili bilgi veren Zabıta Müdürü Orhan Şahin, Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nün 7/24 halkın hizmetinde olduğunu söyleyerek başladığı konuşmasında, "Hayata geçirdiğimiz projemiz çerçevesinde öğrencilerimize zabıta müdürlüğümüzün görev alanları arasında bulunan gıda denetimi, hijyen, seyyar satıcılar ve trafik konularında bilgiler veriyoruz.

Özellikle bilinçli tüketim konusunda uyardığımız çocuklara her alışverişten sonra fiş almaları gerektiğini, alınan ürünlerin son kullanım tarihini kontrol etmelerini anlatıyoruz.

Ayrıca çocuklarımıza, tüketicinin satıcı karşısındaki halkları ve bir sorun karşısında zabıta müdürlüğümüze veya tüketici hakem heyeti ile tüketici mahkemelerine başvurabileceklerini aktarıyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Zabıta müdürlüğünden öğrencilere bilinçli tüketici eğitimi
Zabıta müdürlüğünden öğrencilere bilinçli tüketici eğitimi

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Kaynak: İHA

Zabıta Müdürlüğü, Adıyaman, Zabıta, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Zabıta müdürlüğünden öğrencilere bilinçli tüketici eğitimi - Son Dakika

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