Zabıta özel bireylerle sokak oyunları oynadı - Son Dakika
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Yerel

Zabıta özel bireylerle sokak oyunları oynadı

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü görevlileri, Dünya Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında +1 Mutluluk Kafe'de çalışan özel bireyleri ziyaret ederek sokak oyunları oynadı ve sohbet etti.

18.05.2024 21:37
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Zabıta özel bireylerle voleybol ve yakar top oynadı

BİLECİK - Bilecik Belediyesi +1 Mutluluk Kafe'de çalışanları ziyaret eden zabıtalar özel bireylerle sokak oyunları oynadı ve çay içerek sohbet etti.

Dünya Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü görevlileri +1 Mutluluk Kafe'de çalışan özel çalışanları ziyaret etti. Tümü özel bireylerden oluşan kafe çalışanları tarafından karşılanan Zabıta Müdürlüğü görevlileri özel bireylerin talep ve görüşlerini dinledi.

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürü Mücahit Öndersev, yaptıkları etkinlik dolayısıyla büyük mutluluk yaşadıklarını belirterek, "Zabıta Müdürlüğü çalışanları olarak kutlanan Engelliler Haftası kapsamında Bilecik Belediyesi +1 Mutluluk Kafe çalışanlarını ziyaret ettik. Biz sürekli Zabıta Müdürlüğü olarak buradaki arkadaşlarımızla diyalog halindeyiz. Çünkü onlar bizden kalplerinin güzelliğiyle artı bir konumundalar. Hayatın, onlar için ne kadar güzel olursa bizler için de güzel olacağının farkındayız ve farkında olmalıyız. Çünkü bizler de her an o kategoriye girebiliriz. Buradaki arkadaşlarımızı çok seviyoruz, iyi ki varlar" ifadelerini kullandı.

+1 Mutluluk Kafe çalışanları da yapılan sürpriz ziyaret dolayısıyla duydukları memnuniyeti belirterek, zabıta görevlilerine teşekkür etti.

Etkinlikte +1 Mutluluk Kafe çalışanları, Zabıta Müdürlüğü görevlileriyle voleybol ve yakar top oynadıktan sonra çay içerek, sohbet etti.

Kaynak: İHA

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