Zabıtadan sıvı yağ denetimi - Son Dakika
Üye Girişi

Zabıtadan sıvı yağ denetimi

09.03.2022 20:45

Zabıtadan sıvı yağ denetimiBURSA Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Gemliklilerin hakkını korumak, stokçuluk ve fahiş fiyatlandırmanın önüne geçmek için ilçedeki süpermarketlerde denetim gerçekleştiriyor.

Zabıtadan sıvı yağ denetimi

BURSA Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Gemliklilerin hakkını korumak, stokçuluk ve fahiş fiyatlandırmanın önüne geçmek için ilçedeki süpermarketlerde denetim gerçekleştiriyor.

Geçtiğimiz hafta sonu sosyal medyada yayılan haberlerde, Türkiye'de birkaç haftalık sıvı yağ stoku kaldığı, mevcut sıvıyağların ise fiyatlarının birkaç kat yükseleceği söylentisi ile vatandaşlar marketlere akın etmişti. Ülkenin her yanında sıvı yağ satın almak için sıraya giren vatandaşlar, kısa sürede market stoklarının bitmesine neden olmuşlardı.

Gemlik'te de hafta sonu marketlerde sıvı yağ satışlarının arttığı görüldü. Gemlik Belediyesi çağrı merkezine gelen ihbarlarda kimi noktalarda stokçuluk yapıldığı kimi noktalarda ise fiyatların etiket ve kasada farklı olduğu ihbarlarını değerlendiren zabıta ekipleri harekete geçti. Gemlik Belediyesi Zabıta ekipleri, ilçedeki özellikle süpermarketlerde denetime başladı. Yüksek fiyatlandırmanın önüne geçmeyi amaçlayan ekipler yağ stok durumları ve satış miktarları hakkında bilgi alıp etiket ve kasa fiyatlarını kontrol ediyor. Denetimler önümüzdeki günlerde devam edecek.

Zabıtadan sıvı yağ denetimi
Zabıtadan sıvı yağ denetimi
Zabıtadan sıvı yağ denetimi

YORUMLAR
500
Bozüyük'te servis araçları denetimi yapıldı Bozüyük'te servis araçları denetimi yapıldı Alanya'da marketlere stokçuluk denetimi Alanya'da marketlere stokçuluk denetimi

Zabıta Müdürlüğü, Türkiye, Zabıta, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Zabıtadan sıvı yağ denetimi - Son Dakika


Son Dakika
20:36 İstanbullular dikkat! Kar yağışı başladı! İmamoğlu alınan önlemleri sıraladı
20:32 Zor kurada isimler belli oldu! Peki, Galatasaray'ın kalesini kim koruyacak?
20:10 Konuşmasına Türkçe başladı! İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da bir araya geldi
20:05 Cristiano Ronaldo bütün ipleri kopardı! Kadroda yer almadı
20:02 Evler ayrıldı! Selen Görgüzel ve Hamdi Alkan çifti boşanıyor
19:56 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 143 kişi hayatını kaybetti, 33 bin 243 yeni vaka tespit edildi
19:53 Dur ihtarına karşı otomobilden polislere ateş açtılar: 1 polis şehit düştü, 1 polis ağır yaralandı
19:50 Portekiz maçına hazırız! Stefan Kuntz, milli takıma çağıracağı iki futbolcuyu açıkladı
19:18 Chelsea'ye talip olan Bitlisli Türk iş insanı Muhsin Bayrak müjdeyi verdi: Londra'da görüşmeye başladık
17:22 Zelenski isyan etti: Hava sahasını kapatmazsanız, bu felaketten siz de sorumlu olacaksınız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 20:51:16. #1.11#
SON DAKİKA: Zabıtadan sıvı yağ denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement