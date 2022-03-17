Zabıtadan yağ stok ve etiket kasa fiyatı denetimi - Son Dakika
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Zabıtadan yağ stok ve etiket kasa fiyatı denetimi

17.03.2022 10:07
Zabıtadan yağ stok ve etiket kasa fiyatı denetimi

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, etiket kasa fiyatı ve yağ stokçuluğuna karşı kentte denetim yaptı.

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, etiket kasa fiyatı ve yağ stokçuluğuna karşı kentte denetim yaptı.

Ekipler, kent genelinde marketlere giderek sıvı yağ başta olmak üzere temel tüketim ürünlerinde stokçuluğa karşı zincir marketlere denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde ürünlerin etiket fiyatları ile kasa fiyatları incelendi. Denetimlerin düzenli olarak devam edeceğini belirten Zabıta Müdürü Sali Yılmaz, yetkilileri stokçuluğa ve fırsatçılığa göz açtırmayacaklarını, vatandaşların böyle bir duruma tanık olmaları halinde 153 Alo Zabıta Hattı'na ya da Bilecik Belediyesi Güzel Masa Whatsapp Hattı'na ulaşarak konuyu bildirmelerini söyledi.

Öte yandan yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. - BİLECİK

Zabıtadan yağ stok ve etiket kasa fiyatı denetimi
Zabıtadan yağ stok ve etiket kasa fiyatı denetimi

YORUMLAR
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Zabıta Müdürlüğü, Bilecik, Zabıta, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Zabıtadan yağ stok ve etiket kasa fiyatı denetimi - Son Dakika


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