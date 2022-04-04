Zabıtanın seyyar satıcıya yaptığı uyarı yanlış anlaşılınca gerginlik çıktı - Son Dakika
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Zabıtanın seyyar satıcıya yaptığı uyarı yanlış anlaşılınca gerginlik çıktı

04.04.2022 17:14

Zabıtanın seyyar satıcıya yaptığı uyarı yanlış anlaşılınca gerginlik çıktı Samsun'da zabıtanın seyyar satıcıya yaptığı uyarı yanlış anlaşılınca gerginlik çıktı.

Zabıtanın seyyar satıcıya yaptığı uyarı yanlış anlaşılınca gerginlik çıktı

SAMSUN - Samsun'da zabıtanın seyyar satıcıya yaptığı uyarı yanlış anlaşılınca gerginlik çıktı.

İlkadım ilçesi Saathane Meydanı'nda yaşanan olayda zabıta ekipleri seyyar satıcıdan, tezgahının önüne yaptığı eklentileri kaldırmasını istedi. Tezgahına ek olarak meyve kasalarını üst üste koyup açıkta atom tatlısı satan seyyar satıcıya yapılan uyarı çevredekilerce yanlış anlaşıldı.

Zabıtanın seyyar satıcıyı tamamen kaldırmaya çalıştığı sanılınca gerginlik çıktı. Tartışmada zabıta ve seyyar satıcı anlaştı, fakat çevredekileri ikna etmek kolay olmadı. Sonuca varılamayan tartışma büyümeden yatıştırıldı.

Zabıtanın seyyar satıcıya yaptığı uyarı yanlış anlaşılınca gerginlik çıktı
Zabıtanın seyyar satıcıya yaptığı uyarı yanlış anlaşılınca gerginlik çıktı
Zabıtanın seyyar satıcıya yaptığı uyarı yanlış anlaşılınca gerginlik çıktı

YORUMLAR
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Zabıta, Samsun, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Zabıtanın seyyar satıcıya yaptığı uyarı yanlış anlaşılınca gerginlik çıktı - Son Dakika


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