Çarşamba\'da 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı

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Samsun'un Çarşamba ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıldönümü Belediye Meydanı'nda yapılan törenle kutlandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kutlama programı, Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başladı. Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve Çarşamba Belediye Başkanlığı'nın Atatürk Anıtı'na çelenk sunumlarının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Çelenklerin sunumunun ardından, Kaymakamlık makamında Çarşamba Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam tebrikleri kabul etti. Tören, Kaymakam Sağlam'ın tebrikleri kabul etmesinin ardından Göğceli Mezarlığı'na yapılan şehitlik ziyareti ile devam etti. Zafer Bayramı dolayısıyla Rıdvanpaşa Camisi'nde Mevlid-i Şerif okutuldu. - SAMSUN