Zafer Partisi'nden CHP Malatya Örgütü'ne Destek Ziyareti: "Hukuksuzlukları Bertaraf Etmek İçin Birlikte Hareket Etmek Zorundayız"

(MALATYA)- Zafer Partisi Malatya İl Başkanı Mehmet Ercan, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin "mutlak butlan" kararı sonrası CHP Malatya İl Başkanlığı'na destek ziyaretinde bulundu. Ercan, "Çok farklı görüşlere sahip olsak da bu baskıları ve hukuksuzlukları bertaraf etmek için birlikte hareket etmek zorundayız" dedi.

Zafer Partisi Malatya İl Başkanı Mehmet Ercan, ziyarette yaptığı açıklamada, CHP'ye desteklerinin süreceğini belirtti.

"BU ZOR GÜNDE SİZLERİN YANINDAYIZ"

Ercan, şunları söyledi:

"Evet arkadaşlar, öncelikle geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ben de Genel Başkanımız adına, İl Başkanımız Mustafa Taşkın Başkan olarak bu zor günde sizlerin yanındayız."

Özellikle laik, demokratik yapıya sahip partilerin birlikte omuz omuza vermesi gerekiyor. Çok farklı görüşlere sahip olsak da bu baskıları ve hukuksuzlukları bertaraf etmek için birlikte hareket etmek zorundayız. Bu anlamda yapılan haksızlık ve hukuksuzluğun özellikle her iki parti üzerinde yoğunlaştığını görüyoruz. Zaten Genel Başkanımız Sayın Özdağ da yaklaşık beş ay gibi haksız, hukuksuz şekilde gözaltı ve yargı süreçleriyle karşı karşıya kalmıştı. Sonrasında CHP'de belediyelere yönelik süreçler ve en son mutlak butlan davası sonrası yaşananlar da bunu yeniden ortaya koydu.

Sizlerin farklı düşünceleri olmakla birlikte, daha çok birlik ve beraberlik içerisinde olmamız, omuz omuza vermemiz ve bu çizgiyi sonuna kadar savunmamız gerektiğini gösteriyor. Bu anlamda bizim desteğimiz sonuna kadar Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve teşkilatlarınadır."

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEMOKRASİSİNE YÖNELİK KARA BİR GÜNDÜR"

CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, kararın yalnızca CHP'ye değil, Türkiye demokrasisine yönelik olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

"Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik AKP yargısı tarafından alınan karar, saray yargısı tarafından alınan karar, sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin demokratik yapısına, sadece Cumhuriyet Halk Partisi tarihine yönelik bir girişim değildir. Türkiye Cumhuriyeti demokrasisine yönelik kara bir gündür."

Bu açıdan bakıldığında, bir taraftan da önemli bir gündür. Çünkü bu karar sonrasında Türkiye'de AKP haricindeki tüm siyasi partilerden, demokrasiye inanan tüm kesimlerden gelen destek bizleri mutlu etmiştir.

Biz inanıyoruz ki bugün aynı zamanda tüm muhalefetin bir araya geleceği, ortak bir adım atacağı, demokrasiyi hep birlikte savunacağı bir dönemin ilk adımıdır."