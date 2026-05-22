Zafer Partisi'nden CHP'ye Destek Ziyareti
Zafer Partisi'nden CHP'ye Destek Ziyareti

22.05.2026 22:25
Zafer Partisi, CHP Manisa İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek iptal edilen kurultay kararına destek verdi.

(MANİSA) - CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin kararın ardından Zafer Partisi Manisa İl Başkanı Teoman Özcan ve il yönetimi, CHP Manisa İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper'in ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette, iki parti temsilcileri bir süre görüştü.

Ziyarette konuşan Zafer Partisi Manisa İl Başkanı Teoman Özcan, CHP'nin yanında olduklarını belirterek "Bu karar olmaması gereken bir karardı. Cümlelerimi seçerek konuşmak zorundayım, tuttuklarını içeri atıyorlar. Yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyoruz. Bu darbe Türkiye'nin 103 yıllık Cumhuriyet'in en eski siyasi partisinin ve Atatürk'ün kurduğu bir partiye yapılmış bir darbe değil. Bu darbe beni de çocuklarımı da ve bütün siyasi partileri ilgilendiriyor" dedi.

CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Çok zor günlerden geçiyoruz, bu darbe sadece CHP'ye değil tüm Türkiye yapılmış darbedir. Bugünlerde bizlerle birlikte olmanız, dayanışmanız çok kıymetli. Varlığınız, dayanışmanız ve desteğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Direne direne kazanacağız. Hep birlikte kazanacağız. Sayın Genel Başkanımızın da söylediği gibi Türkiye İttifakı kazanacak. Renklerini bayrağımızdan alan kırmızı beyaz Türkiye ittifakı kazanacak. Gençler, emekçiler kazanacak, biz kazanacağız" ifadelerini kullandı.

Ziyaret, karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.

Kaynak: ANKA

Politika, Güncel, Yerel, Son Dakika

