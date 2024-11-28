Zayn Sofuoğlu'nun Lamborghini Macerası - Son Dakika
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Yerel

Zayn Sofuoğlu'nun Lamborghini Macerası

Zayn Sofuoğlu\'nun Lamborghini Macerası

5 yaşındaki Zayn, Lamborghini ile annesini gezdirip pistte drift atarak dikkat çekti.

28.11.2024 11:19
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Kullandığı araçlarla gündemden düşmeyen Kenan Sofuoğlu'nun 5 yaşındaki oğlu Zayn, milyonluk Lamborghini ile annesini, "Seni gezdireceğim" diye kandırıp pisti tozu dumana kattı.

Kenan Sofuoğlu'nun 5 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu sınır tanımıyor. Kullandığı araçlarla gündeme gelen ve yaşıtları oyuncaklarla oynarken pistin tozunu attıran Zayn'ı dünya genelinde milyonlar izliyor. Minik Zayn, bu kez de pistte milyonluk Lamborghini'nin sağ koltuğuna oturttuğu annesi Julia Sofuoğlu'nu, "Anne seni gezdireceğim" diye kandırıp babasının pistinde drift atarak adeta tozu dumana kattı. Zayn'in şovuna ise annesi gülerek, "Zayn yeter bu sefer çok korktum, anneyi korkutma" dedi. O anlar ise minik yeteneğin kendi adına açılan sosyal medya hesabından paylaşılırken video beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Zayn Sofuoğlu'nun Lamborghini Macerası - Son Dakika

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