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ZBEÜ'de Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Burhan İşliyen Konferans Verdi - Son Dakika
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ZBEÜ'de Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Burhan İşliyen Konferans Verdi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Burhan İşliyen tarafından 'Ömür Sermayemiz Tükenmeden' başlıklı bir konferans verildi. Etkinliğe Zonguldak İl Müftülüğü, ZBEÜ İlahiyat Fakültesi ve Geçerken Topluluğu ortaklığında düzenlendi ve birçok önemli isim katıldı. Konferansta, ömürün en önemli sermaye olduğu ve anlamlı bir hayatın nasıl yaşanacağı üzerine Kur'an-ı Kerim ve hayattan örneklerle konuşuldu.

ZBEÜ\'de Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Burhan İşliyen Konferans Verdi
05.01.2024 - 16:30,
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde (ZBEÜ) Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Burhan İşliyen, "Ömür Sermayemiz Tükenmeden" başlıklı konferans verdi.

Zonguldak İl Müftülüğü, ZBEÜ İlahiyat Fakültesi ve Geçerken Topluluğu ortaklığında, Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Vali Yardımcısı Mehmet Türk, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Servet Karasu, İl Müftüsü Aşır Durgun, akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Açılışta konuşan İl Müftüsü Aşır Durgun, verimli bir program olmasını ümit ettiğini dile getirerek Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Burhan İşliyen'e, Geçerken Topluluğu'na ve ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e teşekkürlerini sundu.

Etkinlikte konuşan Rektör Özölçer, konuşmasında insanın dünya hayatında var olduğu ilk andan bu yana en temel probleminin, varlığı anlamak ve anlamlandırmak olduğunu belirti. Konferans vesilesiyle hayattaki anlam arayışı üzerine bir yolculuğa çıkılacağını ifade eden Rektör Özölçer, bu anlamlı etkinlik kapsamında Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Burhan İşliyen'i ZBEÜ'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Açılış konuşmalarının ardından Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Burhan İşliyen "Ömür Sermayemiz Tükenmeden" adlı konferans verdi. Doç. Dr. Burhan İşliyen konuşmasında, en önemli sermayenin ömür olduğunu dile getirerek anlamlı bir hayatın nasıl yaşanılacağını Kur'an-ı Kerim ve hayattan örneklerle anlattı.

Etkinlik, Doç. Dr. Burhan İşliyen'e Devrek bastonu ve plaket takdimiyle sona erdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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