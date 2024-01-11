 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
ZBEÜ Hastanesi'ne yeni uzmanlar katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

ZBEÜ Hastanesi'ne yeni uzmanlar katıldı

ZBEÜ Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'nda göreve başlayan Dr. Öğr. Üyesi Hakan Kayış ile Acil Tıp Anabilim Dalında göreve başlayan Dr. Öğr. Üyesi Ural Kaya, ZBEÜ Hastanesinde hasta kabulüne başladı. ZBEÜ Hastanesi, kaliteli sağlık hizmetleri ve güçlü akademik kadrosuyla bölgesindeki sağlık kuruluşları arasında sağlık üssü olma konumunu güçlendiriyor.

ZBEÜ Hastanesi\'ne yeni uzmanlar katıldı
11.01.2024 - 22:05,  Güncelleme: 22:08
Abone Ol

ZBEÜ Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'nda göreve başlayan Dr. Öğr. Üyesi Hakan Kayış ile Acil Tıp Anabilim Dalında göreve başlayan Dr. Öğr. Üyesi Ural Kaya, ZBEÜ Hastanesinde hasta kabulüne başladı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Hastanesi, Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'nda göreve başlayan Dr. Öğr. Üyesi Hakan Kayış ile Acil Tıp Anabilim Dalında göreve başlayan Dr. Öğr. Üyesi Ural Kaya ile daha da güçleniyor. ZBEÜ Hastanesi, kaliteli sağlık hizmetleri ve güçlü akademik kadrosuyla bölgesindeki sağlık kuruluşları arasında sağlık üssü olma konumunu güçlendiriyor. Dr. Öğr. Üyesi Hakan Kayış ve Dr. Öğr. Üyesi Ural Kaya göreve başlamasıyla birlikte, uzmanlık alanlarındaki çeşitliliği artan ZBEÜ Hastanesi hastalarına daha geniş bir sağlık hizmeti sunma kararlılığını devam ettiriyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Zonguldak, Çocuk, Hastane, Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel ZBEÜ Hastanesi'ne yeni uzmanlar katıldı - Son Dakika


22:00
Fenerbahçe, İtalyan futbolcu Leonardo Bonucci'yi sezon sonuna kadar kadrosuna kattı. Fenerbahçe, İtalyan futbolcu Leonardo Bonucci'yi sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.
21:23
Enerji Bakanı Bayraktar: Bu kış doğal gaza zam planlamıyoruz Enerji Bakanı Bayraktar: Bu kış doğal gaza zam planlamıyoruz
21:17
Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Aboubakar kendine yeni takım buldu Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Aboubakar kendine yeni takım buldu
20:11
İran, Umman açıklarında petrol tankerine el koydu İran, Umman açıklarında petrol tankerine el koydu
20:05
Erden Timur olaya el attı! Sivas'ta 2 puan bırakan Galatasaray'dan jet hızında açıklama Erden Timur olaya el attı! Sivas'ta 2 puan bırakan Galatasaray'dan jet hızında açıklama
20:04
İsrail'in soykırımla suçlandığı ilk duruşma sona erdi! Netanyahu'nun ''Amalek'' sözleri başını yakacak İsrail'in soykırımla suçlandığı ilk duruşma sona erdi! Netanyahu'nun ''Amalek'' sözleri başını yakacak
19:40
Denizkurdu Tatbikatı esnasında 1 askerimiz şehit oldu Denizkurdu Tatbikatı esnasında 1 askerimiz şehit oldu
19:26
Sivas maçında kırmızı gören Kerem ortalığı birbirine kattı, Okan Buruk zor tuttu Sivas maçında kırmızı gören Kerem ortalığı birbirine kattı, Okan Buruk zor tuttu

Son Dakika
22:00 Fenerbahçe, İtalyan futbolcu Leonardo Bonucci'yi sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.
21:23 Enerji Bakanı Bayraktar: Bu kış doğal gaza zam planlamıyoruz
21:17 Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Aboubakar kendine yeni takım buldu
20:11 İran, Umman açıklarında petrol tankerine el koydu
20:05 Erden Timur olaya el attı! Sivas'ta 2 puan bırakan Galatasaray'dan jet hızında açıklama
20:04 İsrail'in soykırımla suçlandığı ilk duruşma sona erdi! Netanyahu'nun ''Amalek'' sözleri başını yakacak
19:40 Denizkurdu Tatbikatı esnasında 1 askerimiz şehit oldu
19:26 Sivas maçında kırmızı gören Kerem ortalığı birbirine kattı, Okan Buruk zor tuttu
19:16 Bıçaklı saldırıya uğrayan Fatih Camii imamı ilk kez konuştu: Öğrencilerim olmasaydı çok daha vahim olabilirdi
18:50 Forex yatırım dolandırıcılarına Sibergöz-13 operasyonu: 8'i Türk 65'i yabancı 73 kişi gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 22:28:02. #1.13#
SON DAKİKA: ZBEÜ Hastanesi'ne yeni uzmanlar katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement