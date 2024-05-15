ZBEÜ Öğrencileri Sosyal Sorumluluk Projeleriyle Minik Öğrencilerle Buluştu - Son Dakika
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ZBEÜ Öğrencileri Sosyal Sorumluluk Projeleriyle Minik Öğrencilerle Buluştu

ZBEÜ Öğrencileri Sosyal Sorumluluk Projeleriyle Minik Öğrencilerle Buluştu

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) İdari İktisadi Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü 3. Sınıf Öğrencileri, Kozlu Namık Kemal İlkokulu'nda 'Nitelikli Eğitim' sloganıyla hayata geçirdikleri sosyal sorumluluk projeleriyle minik öğrencilerle buluştu. Öğrenciler, çevre ve doğayı koruma, okuma bilinci aşılama ve spor bilincini kazandırma gibi konularda projeler gerçekleştirdi.

15.05.2024 16:19
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) İdari İktisadi Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü 3. Sınıf Öğrencileri, Kozlu Namık Kemal İlkokulu'nda 'Nitelikli Eğitim' sloganıyla hayata geçirdikleri sosyal sorumluluk projeleriyle minik öğrencilerle buluştu.

ZBEÜ İdari İktisadi Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü 3. Sınıf Öğrencileri Ilhama Dadashova, Eda Kılıç, Yağmur Neriman Kethüdaoğlu, Elif Ertuğrul, Ömer Topal, Meliha Merve Özet ve Murat Köksal Şagban hayırsever idareciler ve vatandaşların kendilerine sağladığı imkanlarla ilk olarak; Orman Haftası dolayısıyla çevreyi ve doğayı korumak adına; Kozlu Namık Kemal İlkokulu öğrencilerini bilinçlendirmek amacıyla 'Çevre ve Doğayı Koruma' konulu tiyatro oyununu sahnelediler.

Üniversiteli öğrenciler daha sonra; 6-10 yaş grubu çocuklara okuma bilincini aşılayabilmek amacıyla Kozlu Namık Kemal İlkokulu'nun kütüphanesini yapılandırdılar. Öğenciler sosyal sorumluluk projeleri kapsamında aynı zamanda 6-10 yaş grubu çocuklara beden eğitimi ve spor bilincini kazandırmak için teşvik edici spor aletleri hediye ettiler. ZBEÜ'lü üniversiteliler son olarak; Kozlu Namık Kemal İlkokulu Kütüphanesi'ne kitap rafı ve kitap bağışlayarak, kapılara ve duvarlara farkındalık oluşturmak amacıyla etiket yapıştırdı.

ZBEÜ İdari İktisadi Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü 3. Sınıf Öğrencileri Ilhama Dadashova, Eda Kılıç, Yağmur Neriman Kethüdaoğlu, Elif Ertuğrul, Ömer Topal, Meliha Merve Özet ve Murat Köksal Şagban sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirmek adına kendilerine destek olanlara teşekkür ettiler. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel ZBEÜ Öğrencileri Sosyal Sorumluluk Projeleriyle Minik Öğrencilerle Buluştu - Son Dakika

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