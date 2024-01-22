ZBEÜ Rektörü\'nün eşi Seran Özölçer, Gazze\'deki kadınlara destek olacak

ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'in eşi Seran Özölçer, ihtiyaç sahibi kadınlara destek olunması amacıyla 2023 yılında başlattığı "Kadınlar El Ele" adlı projenin 2'ncisi bu yıl mayıs ayının son haftasında Gazze'de zulüm gören kadınlar ve çocuklar temasıyla gerçekleştirilecek.

Kadının kadına desteğini düstur edinen "Kadınlar El Ele" adlı projenin ikincisi bu yıl mayıs ayının son haftasında, Gazze'de yaşanan insanlık dramında mağdur kadınlar ve çocuklar için düzenlenecek. Seran Özölçer başkanlığında bir araya gelen ve resimden geri dönüşüme, el sanatlardan ahşap yapımına kadar çeşitli alanlarda üretim yapan kadınların özverili çalışmaları sonucunda ortaya çıkan ürünleri, mayıs ayının son haftasında sergilenecek. Proje yürütücüsü Ressam Seran Özölçer, kadın dayanışmasıyla ortaya çıkan eserlerden elde edilen gelirleri İsrail'in insanlık dışı saldırılarına maruz kalan Gazzeli kadın ve çocuklara bağışlanacağını belirtti. Özölçer, "Projenin amacı, sadece maddi yardım sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda toplumsal sorumluluk duygusuyla hareket eden kadınların bir araya gelerek ortaya koydukları dayanışma ile daha geniş kitlelere ulaşmak. Bu önemli girişim, sadece bir yardım projesi olmanın ötesinde insanları bu durumlar karşısında bilinçlendirmek ve duyarlılıklarını artırmak adına potansiyel bir farkındalık oluşturma misyonunu taşıyor" dedi.

Ressam Seran Özölçer, Zonguldak ili genelinde başlattıkları ve kadınlar ile beraber yürüttükleri bu proje için geçtiğimiz yıl Zonguldak'taki kadınlara çağrıda bulundu. Özölçer'in çağrısının ardından artan katılımcı sayısı ile bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek olan proje dahilinde daha fazla kadın el ele verecek. - ZONGULDAK