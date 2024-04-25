ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e uluslararası ziyaret - Son Dakika
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ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e uluslararası ziyaret

ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer\'e uluslararası ziyaret

İstanbul Beykent Üniversitesi, Özbekistan Gazetecilik ve Kitle İletişim Üniversitesi ve Amerika Rochester Teknoloji Üniversitesi öğretim üyeleri, ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'i ziyaret etti. Ziyarette plaket takdim edildi ve misafirperverlik için teşekkür edildi.

25.04.2024 12:49  Güncelleme: 12:51
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İstanbul Beykent Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mine Demirtaş, Özbekistan Gazetecilik ve Kitle İletişim Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Nazira Tashpolatova ve Doç. Dr. Nozima Muratova ile Amerika Rochester Teknoloji Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Muhammet Kesgin, ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e ziyarete bulundu.

Zonguldak Bülent Ecevit Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen I. Uluslararası Batı Karadeniz Sempozyumu'na (BİSEM 24) katılan İstanbul Beykent Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mine Demirtaş, Özbekistan Gazetecilik ve Kitle İletişim Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Nazira Tashpolatova ve Doç. Dr. Nozima Muratova ile Amerika Rochester Teknoloji Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Muhammet Kesgin'i makamında ağırladı.

Ziyarette ZBEÜ İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Tuğba Akdal da yer aldı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Özölçer, öğretim üyelerini üniversitede ağırlamaktan dolayı memnuniyetlerini dile gererek plaket takdim etti. Konuklar ise misafirperverliğinden dolayı Rektör Özölçer'e teşekkür etti. Ziyaret iyi niyet temennileri ise sona erdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e uluslararası ziyaret - Son Dakika

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