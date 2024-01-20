ZBEÜ Rektörü Teknoloji Girişimcileriyle Buluştu

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Zonguldak'ta yatırım yapmayı planlayan teknoloji girişimcileriyle The New Horizon Zonguldak Toplantısında bir araya geldi.

Zonguldak'ta yatırım yapmayı planlayan teknoloji girişimcileriyle İstanbul Ataşehir Belediyesi Inovata Girişimcilik ve Kuluçka Merkezinde gerçekleşen toplantıya Rektör Özölçer'in yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Ferdi Kesikoğlu, Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası (ZTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir, ZBEÜ öğretim üyeleri ve girişimciler katıldı. Toplantı kapsamında İstanbul'daki 70 girişimciye Zonguldak ili, ZBEÜ ve Zonguldak Teknoparkı hakkında bilgi verildi.

Toplantının açılış konuşmasında Rektör Özölçer, Anadolu teknoparklarının büyüyüp gelişmesi üzerine çalışmalar yürütülmesi gerektiğine vurgu yaparak Zonguldak Teknoparkın büyüyüp gelişen ekosisteminde ZBEÜ'nün sağladığı katkılara değindi. Bu kapsamda üniversite-sanayi iş birliğinin kayda değer olduğunu vurgulayan Rektör Özölçer, ZBEÜ projeleri ve patentleri hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Toplantıda ZTSO Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir, Zonguldak'ta gerçekleşen ve gerçekleştirilmesi planlanan projelere; Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Ferdi Kesikoğlu ise Zonguldak Teknopark ekosistemine ilişkin bilgilendirme sunumu yaptılar.

Toplantı Rektör Özölçer'in tüm katılımcılara teşekkür etmesi ile sona erdi. - ZONGULDAK