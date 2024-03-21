ZBEÜ Rektörü İsmail Hakkı Özölçer, Huzurevi sakinleriyle iftarda buluştu

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ve eşi Seran Özölçer, iftarda Huzurevi sakinleriyle buluştu.
Farabi Kampüsü'nde düzenlenen iftar programına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Ali Osman Yılmaz, Zonguldak Merkez Huzurevi Müdürü Mustafa Kaya, huzurevi sakinleri ve görevlileri katıldı. Programda konuşan Rektör Özölçer, tecrübeleriyle yol gösteren huzurevi sakinleriyle bir araya gelmenin büyük bir mutluluk ve gurur kaynağı olduğunu dile getirdi ve toplumda büyüklere gösterilmesi gereken saygı ve sevginin önemine değindi.
İftardan sonra Huzurevi sakinleriyle sohbet eden Rektör Özölçer, onların eski Ramazan sofralarıyla ilgili anılarını dinledi. Organizasyondan büyük keyif aldığını dile getiren konuklar, Özölçer'e misafirperverliğinden dolayı teşekkürlerini sundu. - ZONGULDAK
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Sakarya'da gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında yakalanan 33 DEAŞ şüphelisi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı içerisinde oldukları, terörizmin finansmanı kapsamında örgüte maddi yardım sağladıkları ve illegal mescit ve medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Operasyonlar sonucunda ise 4 tabanca, 2 tüfek, döviz, yasaklı yayın ve dokümanlar ele geçirildi.
31 Mart seçimleri öncesi AK Parti ile ters düşen Yeniden Refah Partisi'nin halen Cumhur İttifakı'nda olup olmadığı tartışma konusu. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın "YRP, Cumhur İttifakı'nda değil" açıklamasına ilişkin konuşan Genel Başkan Fatih Erbakan, "Mutabakat metnimiz var. Biz şartsız teslim olmuş parti değiliz. Eğer 'Bu şartlarda sizi Cumhur İttifakı'nda saymıyoruz' diyorlarsa diyecek bir şeyimiz yok. Bu seçimde ittifakın içinde değiliz, zaten müstakil giriyoruz" dedi.
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