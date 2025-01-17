Zehir Tacirlerine Kapsamlı Operasyon - Son Dakika
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Zehir Tacirlerine Kapsamlı Operasyon

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Kayseri'de yapılan operasyonda 432 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, bir kişi yakalandı.

17.01.2025 11:13
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Zehir tacirleri Eta'dan kaçamadı

KAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda narkotik arama köpeği Eta ile bir araçta yapılan aramalarda 432 adet narkotik hap bulundu.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kente uyuşturucu madde nakledileceği bilgisinin alınması üzerine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda durdurulan araçta bulunan F.G. yakalanırken, narkotik arama köpeği Eta ile yapılan aramalarda da 432 adet narkotik hap bulundu.

Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, F.G.'ye de uyuşturucu madde ticareti yapmak ve uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçlarından adli işlem başlatıldı.

Zehir Tacirlerine Kapsamlı Operasyon
Kaynak: İHA

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