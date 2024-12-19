Zekeriya Hanki Suriye'ye Dönmek İstiyor - Son Dakika
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Zekeriya Hanki Suriye'ye Dönmek İstiyor

Zekeriya Hanki Suriye\'ye Dönmek İstiyor

13 yıldır Türkiye'de yaşayan Zekeriya Hanki, Esad rejiminin sona ermesiyle Suriye'ye dönme hazırlığında.

19.12.2024 10:01
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Gaziantep'te Bakırcılar Çarşısı'nda 13 yıldır bakırcılık yapan Suriyeli Zekeriya Hanki, Suriye'ye dönmek için hazırlıklara başladığını söyledi. Hanki, yaşanan son gelişmeler ardından Suriye'nin özgürlüğüne kavuştuğunu ifade ederek, "Esad Suriye'yi kendi dükkanı gibi kullanıyordu" dedi.

Gaziantep Bakırcılar Çarşısı'nda esnaflık yapan ve aynı zamanda bakır ustası olan Zekeriya Hanki, Esad'ın devrildiği haberini aldığında büyük bir mutluluk yaşadığını ifade etti. Zekeriya Hanki, Suriye'ye dönmek için hazırlıklara başladıklarını da söyledi.

"Esad, Suriye'yi kendi dükkanı gibi görüyordu"

13 yıldır Türkiye'de yaşamını sürdüren Hanki, Esad rejiminin Suriye halkına yıllarca zulüm ettiğini belirterek, "Esad, Suriye'yi kendi dükkanı gibi görüyordu. Orada yaşayan insanları da kölesi gibi kabul ediyordu. Ama artık bu zulüm sona erdi. Esad gitti, biz de bu baskıdan kurtulduk. En kısa zamanda vatanımıza döneceğiz" dedi.

"Savaş bitti biz de ülkemize dönmek istiyoruz"

Esad rejiminin sona ermesinin ardından ülkesine dönmek için hazırlıklara başladığını söyleyen Zekeriya Hanki, "Savaş bitti biz de ülkemize dönmek istiyoruz. Esad rejiminin bitmesini bir röportajla anlatmam imkansız. Esad çok zalim adamdı. Suriye'yi kendi dükkanı gibi kullanıyordu. Suriyeli vatandaşlarını köle gibi kendi çıkarları için kullanıyordu. Suriye'nin en güzel yerlerini kendisi ve yakınları almış. Biz Suriyeliler olarak çok mutluyuz. Fakat İsrail'in ülkemize girmesi bizi üzdü. Bizim yeni hükümetten umudumuz çok yüksek. Şu anda Suriye'de olan akrabalarımız var. Onları gidip görmek istiyoruz. Yakın zamanda gitmeyi planlıyoruz. 13 yıldan sonra vatanımıza kavuşacağımız için çok mutluyuz. Suriyeliler Esad rejiminde her türlü işkenceyi gördü. Artık Suriyelilerin mutlu olma zamanı" şeklinde konuştu.

"2025'e savaşsız bir Suriye'de girmek istiyoruz"

Yeni yılda savaşsız bir ülke hayal ettiğini ifade eden Hanki, "2025'e savaşsız bir Suriye'de girmek istiyoruz. Yeni yılda ülkemizde birlik ve beraberliğin hakim olmasını istiyoruz. Biz Suriyeliler olarak kendi ülkemizde çocuklarımız ve ailemizle barış ve huzur içinde yaşamak istiyoruz. Babam, Esad'ın devrildiğini duyduğu gün gitmek için yola çıkmak istedi. Çocuklarım hiç görmedikleri vatanlarına kavuşmak istiyor" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Zekeriya Hanki Suriye'ye Dönmek İstiyor - Son Dakika

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