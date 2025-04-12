Zeki Demirbaş, Erzincan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Seçildi

Erzincan Gazeteciler Cemiyeti Derneği'nin 6. Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı. Cemiyet Başkanlığına Zeki Demirbaş seçildi.

3 adayın yarıştığı seçimde Divan Başkanlığına Hüseyin Aslan oy birliği ile getirildi. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından okunan İstiklal Marşı ile başlayan genel kurul toplantısında; gündem maddeleri görüşüldü. Ardından yönetim ve denetim kurulu raporları ibra edilerek seçime gidildi.

3 adayın bulunduğu 67 üyenin oy kullandığı seçimde 24 oy alan Zeki Demirbaş Erzincan Gazeteciler Cemiyeti Derneğinin yeni başkanı oldu. Seçimde Barış Yalçınkaya 22 ve Mücahit Özdemir ise 21 oy aldı. - ERZİNCAN