Zemin Sakarya İnisiyatifi Deprem Güvenliği İçin Toplandı - Son Dakika
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Zemin Sakarya İnisiyatifi Deprem Güvenliği İçin Toplandı

Zemin Sakarya İnisiyatifi Deprem Güvenliği İçin Toplandı

Sakarya'da deprem riskine karşı dayanıklı yapılar inşa etmek amacıyla oluşturulan Zemin Sakarya İnisiyatifi, mühendislik çalışmaları çerçevesinde önemli değerlendirmeler yaptı. Toplantıda zemin etüdü ve mühendislik uygulamalarının önemi vurgulandı.

11.02.2025 15:30  Güncelleme: 15:32
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Sakarya'nın deprem gerçeğiyle yüzleşerek daha güvenli bir gelecek inşa etmek amacıyla oluşturulan 'Zemin Sakarya İnisiyatifi', şehir genelinde yürütülecek mühendislik çalışmalarına yön vermek için toplandı. 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin yıl dönümünde gerçekleştirilen toplantıda, zemin etüdü ve doğru mühendislik uygulamalarının, depreme dirençli yapılar oluşturmadaki kritik rolü vurgulandı.

Sakarya Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya; Adapazarı Belediyesi İmar ve Şehircilik Şube Müdürlüğü, Serdivan Belediyesi mühendisleri, İnşaat Mühendisleri Odası Sakarya Şubesi, Jeoloji Mühendisleri Odası Sakarya İl Temsilciliği, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi öğretim elemanları, proje ve uygulama firmaları ile yapı denetim kuruluşlarından mühendisler katıldı. Farklı kurum ve uzmanların bir araya geldiği toplantıda, Sakarya'nın deprem riskine karşı daha dayanıklı bir kent olması için tüm paydaşların iş birliği içinde çalışmasının önemine dikkat çekildi. Görüşmeler neticesinde; 'doğru zemin incelemesi: güvenli ve ekonomik projelerin anahtarıdır, Sakarya'nın zemin yapısı ve sıvılaşma riski, geoteknik el kitabı hazırlıkları, geoteknik uygulamalarda control prosedürleri, geoteknik mühendisliği eğitimi ile depreme dirençli kent için ortak akıl ve iş birliği' başlıkları öne çıktı.

Toplantıda alınan kararlar doğrultusunda, Sakarya'daki zemin yapısına özel olarak hazırlanacak Geoteknik El Kitabı ile hem bölgedeki hem de ülkenin diğer deprem riski altındaki şehirlerindeki mühendislik çalışmalarına bilimsel bir rehber sunulması hedefleniyor. Sakarya'da yürütülecek tüm mühendislik projelerinde doğru zemin tasarımı, ekonomik ve güvenli yapılaşma öncelikli olarak ele alınacak. Uzmanlar, bilimsel yöntemlerin öncülüğünde, doğru mühendislik uygulamalarıyla daha güvenli ve ekonomik yapıların inşa edilmesinin mümkün olduğunu belirtti. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Zemin Sakarya İnisiyatifi Deprem Güvenliği İçin Toplandı - Son Dakika

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