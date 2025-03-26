Zeybekci Camisi Cuma Günü Açılıyor - Son Dakika
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Zeybekci Camisi Cuma Günü Açılıyor

Zeybekci Camisi Cuma Günü Açılıyor

Nihat Zeybekci'nin ailesi adına yaptırdığı cami, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş tarafından açılacak.

26.03.2025 16:20
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekci tarafından anne ve babası adına yaptırılan Şükrü-Fatma Zeybekci Camisi, Cuma günü Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş tarafından ibadete açılacak.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekci, tarafından anne ve babası adına yaptırdığı Şükrü- Fatma Zeybekci Camisi, 28 Mart Cuma günü saat 12.00'de ibadete açılacak. Denizli Dini Yüksek İhtisas Merkezi yanında 32 ay önce düzenlenen temel atma törenine katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, caminin ibadete açılış törenine de katılacak. Cuma namazını kıldıracak. Aynı anda 1300 kişinin namaz kılabileceği şekilde Selçuklu Mimarisiyle yapımı tamamlanan caminin altında 410 kişilik konferans salonu yine hanımlara ve erkeklere ayrı olarak iki tane şark köşeleri ve fuaye alanları, ofisler ve kafeterya bulunuyor.

Açılışı yapılacak Şükrü- Fatma Zeybekci Camisinde inceleme yapan İl Müftüsü Abdullah Pamuklu, caminin projesin de engelli ve yaşlılarında göz önüne alındığını söyledi. Müftü Pamuklu, 'Denizli'miz de sayısız hizmette imzası olan bakanımız Nihat Zeybekçi'nin anne ve babasının adına yaptırmış olduğu camimiz 'Şükrü - Fatma Zeybekci Camisi' 2022 yılı 6'ıncı ayın 8'inde temeli atıldı. 32 ay sonra bu hale geldi. Cuma günü Allah nasip ederse saat 12.00 de Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş'ın katılımlarıyla güzel bir açılış gerçekleştireceğiz. Cuma Namazımızı Diyanet İşleri başkanımız kıldıracak ve camimiz bu şekilde hizmete girmiş olacak. Bu vesileyle tüm Denizlili hemşerilerimizi cuma günü saat 12.00 de açılış programımıza bekliyoruz. Birlikte cumamızı kılalım açılışımızı beraber yapalım" dedi.

Ahşap ağırlıklı Selçuklu Mimarisiyle yapıldı

Camide tarz olarak Selçuklu Mimarisinin hakim olduğunu, caminin iç kısmının ağırlıklı olarak ahşap malzemeden yapıldığını anlatan Müftü Pamuklu, "Camimizin içinde donatılar olarak, ser mahfili, üst tarafta hanımlar için, alt tarafta müezzin mahfilleri, mihrap, minber ve kürsü olarak tamamıyla Selçuklu tarzını hatırlatıyor. Camimizin iç mekanlarında mihrabın ön tarafında iki tane itikaf alanımız mevcut. Yine camimizin özellikle Denizli Dini yüksek ihtisas eğitim merkezimizin, avlusunun içinde olması hasebiyle bir uygulama camisidir. Denizli Dini İhtisas Merkezimizde akademi eğitimi alan geleceğin imamları, vaizleri, din görevlileri, müftüleri burada aynı zamanda tatbikat camisi olarak kullanacaklar. Bu cami bu anlamda da bizim için önemli. Caminin alt kısmında 410 kişilik konferans salonu, yine hanımlara ve erkeklere ayrı olarak iki tane şark köşeleri ve fuaye alanları, ofislerimiz be kafeteryamız mevcut. Müftülük olarak hizmetlerimizin kalitesini arttırmak için çok amaçlı rantabıl kullanabileceğimiz alanlarımız mevcut. Denizli'miz için güzel bir hizmet alanı oluşturuldu. Ben bu anlamda bakanımıza Denizli'mize kazandırmış olduğu bu güzel camimizden dolayı müteşekkirim Allahuteala onu sonu cennet oluncaya kadar hayırda yarışanlardan eylesin. Hiçbir şekilde masraftan kaçınılmadı. Başta bakanımız Nihat Zeybekçi'ye ve emeği geçen işçimizden, mimarımızdan, ustalarımızdan kalfalarımızdan hepsinden Allah razı olsun. Allah inşallah sadakai cariye olarak amel defterine kaydı ilhak eylesin. Denizli'miz için hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Kültür merkezi gibi hizmet verecek

Yapımı tamamlanan ve Cuma günü ibadete açılacak olan caminin üst katında ibadet edilirken alt katının da kültür merkezi şeklinde hizmet vereceğini anlatan Denizli Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü Ahmet Şamil Ok ise "Diyanet Akademisi Denizli Dini Yüksek İhtisas Merkezimizin Camisi inşallah 28 Mart'ta hizmete açılacak. Bu vesileyle caminin yapımını üstlenen bakanımız Nihat Zeybekci'ye çok teşekkür ederiz. Şükrü - Fatma Zeybekçi adına yapılan bu camimizin en iyi şekilde vatandaşımıza hizmet edecektir. Çünkü camimizin özellikle iç kısmının dışında alt alanında 410 kişilik konferans salonu, fuaye alanları, dinlenme salonları ve çok amaçlı salonlar bulunmaktadır. Özellikle Diyanet İşleri Başkanlığımızın kısa süreli ve uzun süreli eğitimlerine de camimizin konferans ve fuaye alanları katkı sağlayacak. Hac seminerleri gibi Diyanet İşleri Başkanlığımızın hazırlamış olduğu kısa süreli seminerler ve kursiyerlerimizin bir tatbikat camisi olarak hizmet verecek. Caminin yapımını üstlenen Nihat Zeybekci bakanımıza teşekkür ediyoruz. Herkesi Cuma günü açılışımıza bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Zeybekci Camisi Cuma Günü Açılıyor - Son Dakika

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