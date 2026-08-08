Zeynep Tuncay'a Büyük Ödül - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zeynep Tuncay'a Büyük Ödül

Zeynep Tuncay\'a Büyük Ödül
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Down Sendromlu Zeynep Tuncay, başarılarıyla Kdz. Ereğli'nin gururu oldu. Milli Eğitim Müdürü ziyaret etti.

Down Sendromlular Masa Tenisi Şampiyonalarında üst üste kazandığı Türkiye Şampiyonlukları ve elde ettiği Dünya Üçüncülüğü ile hem ilçenin hem de Türkiye'nin gururu olan Kdz. Ereğli Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencisi Zeynep Tuncay, ailesi ve Okul Müdürü Nazım Yüksel ile birlikte Kdz. Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Akgül'ü makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Zeynep Tuncay'ın ulusal ve uluslararası organizasyonlarda elde ettiği önemli başarılar değerlendirildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Akgül, azmi, disiplini ve kararlılığıyla örnek olan başarılı sporcuyu tebrik ederek, elde ettiği derecelerin yalnızca eğitim camiası için değil, tüm Kdz. Ereğli için büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

Harun Akgül, özel gereksinimli bireylerin fırsat verildiğinde spor, sanat ve eğitim alanlarında önemli başarılara imza attığını belirterek, "Zeynep'in elde ettiği başarılar; azmin, emeğin ve kararlılığın en güzel örneklerinden biridir. Öğrencimizin ülkemizi uluslararası arenada başarıyla temsil etmesi hepimizi gururlandırmıştır. Bu başarının oluşmasında büyük emek veren ailesini, okul yöneticilerimizi, öğretmenlerimizi ve antrenörlerini yürekten kutluyor, Zeynep'e başarılarla dolu bir spor hayatı diliyorum." dedi.

Ziyaret sırasında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Ü. Gülsüm Balbey Dedeşah tarafından Zeynep Tuncay'a elde ettiği başarıların anısına hediye takdim edildi.

Kaynak: İHA

Ereğli, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Zeynep Tuncay'a Büyük Ödül - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Kurum: Bu işler ahbap çavuş ilişkisiyle yürümez Bakan Kurum: Bu işler ahbap çavuş ilişkisiyle yürümez
İran’dan Mekke Anlaşması’na skandal ifadeler: Kağıt üzerinde bir anlaşma güvenlik sağlamaz İran'dan Mekke Anlaşması'na skandal ifadeler: Kağıt üzerinde bir anlaşma güvenlik sağlamaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazını İslam aleminin en kutsal mabedinde kıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazını İslam aleminin en kutsal mabedinde kıldı
Kedileri besleyen kadın, insanların sokaktan geçmesine izin vermedi Kedileri besleyen kadın, insanların sokaktan geçmesine izin vermedi
Eskişehir’de yaşadığı iddia edilen Bilecik Belediye Başkanı kendini savundu: Önceliğim kızım Eskişehir'de yaşadığı iddia edilen Bilecik Belediye Başkanı kendini savundu: Önceliğim kızım
Hür Ağbaba’nın para trafiği MASAK raporunda Ağabey Veli Ağbaba’ya gönderilen miktar dudak uçuklattı Hür Ağbaba'nın para trafiği MASAK raporunda! Ağabey Veli Ağbaba'ya gönderilen miktar dudak uçuklattı

17:06
Avrupa’dan talipleri vardı Fenerbahçe İsmail Yüksek kararını verdi
Avrupa'dan talipleri vardı! Fenerbahçe İsmail Yüksek kararını verdi
16:51
İçişleri Bakanı Çiftçi ve Adalet Bakanı Gürlek Esenyurt’ta
İçişleri Bakanı Çiftçi ve Adalet Bakanı Gürlek Esenyurt'ta
16:16
Damlanur’un ölümü 2,5 yıl sonra aydınlatıldı Annesi, kızının katilini cenazede zaten söylemiş
Damlanur'un ölümü 2,5 yıl sonra aydınlatıldı! Annesi, kızının katilini cenazede zaten söylemiş
15:05
Cevdet Yılmaz’dan Mısır’ın Mekke Anlaşması’na katılımına yeşil ışık: Neden olmasın
Cevdet Yılmaz'dan Mısır'ın Mekke Anlaşması'na katılımına yeşil ışık: Neden olmasın?
14:56
Türkiye, Yunanistan’ın uykularını yine kaçırdı: Mekke Anlaşması Atina’da rahatsızlık yarattı
Türkiye, Yunanistan'ın uykularını yine kaçırdı: Mekke Anlaşması Atina'da rahatsızlık yarattı
14:46
Fenerbahçe Ederson için kararını verdi
Fenerbahçe Ederson için kararını verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2026 18:03:40. #7.12#
SON DAKİKA: Zeynep Tuncay'a Büyük Ödül - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.