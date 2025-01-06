Zeytin Budama Krizi: Emekliden Açlık İtirazı - Son Dakika
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Zeytin Budama Krizi: Emekliden Açlık İtirazı

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Kadirli'de emekli Bekir Bozdoğan, zeytin budama işçilerini tutamadığını ve açlıktan korktuğunu söyledi.

06.01.2025 10:11
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Haber: Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE)- Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki emekli Bekir Bozdoğan, işçi tutamadığı için zeytin budamayı kendisinin yaptığını belirterek "Yağ da elimizde kaldı. Devletin vermiş olduğu yüzde de belli, 15,75. Bu gidişle biz açlığa mahkum olduk, açlıktan öleceğiz" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Cığcık köyünde yaşayan 65 yaşındaki emekli Bekir Bozdoğan, zeytin budama işi için işçi ücretlerini karşılayamadığını söyledi. Bozdoğan, zeytinleri bir arkadaşının desteği ile kendisinin budadığını kaydetti.

"Açlıktan öleceğiz"

Bekir Bozdoğan şöyle konuştu:

"Zeytine bakım yapıyorum. Bakacak, aylığa vuracak olursan çaresi yok. Yağ da elimizde kaldı. Devletin vermiş olduğu yüzde de belli 15,75. Bu gidişle biz açlığa mahkum olduk, açlıktan öleceğiz. Zeytin budama yapıyoruz, bakım yapıyoruz. Yalnız bu işi sürdürmek, gübrelemek, budamak, ne yapacağımızı şaşırdık. Yağın tenekesi 3 bin liradan başlıyor 4 bin liraya kadar da alan yok, alan. Millette para yok. Diyorlar ki '3 bin liraya tenekesini yağ alıp nasıl yiyeyim' diyorlar. En son şu bizim köyün altında toplu bir yer var, oraya getirip açlıktan koyacaklar çare yok."

"Bizim maaşı kendileri alsın"

Arkadaşına yardım eden emekli Yüksel Sağlamer ise "Emekliyim, yardım etmeye geldim arkadaşa. O da emekli anca emekliler böyle geçinebiliyor artık. Artık sonumuz hayırlı olur inşallah. İşçi tutamadık, tutamayınca birbirimize yardım ile yapmaya başladık. İşçi yevmiyesi bin 500- bin 800 lira o civarlarda. Bir adam burada 10 gün çalıştırmış olsa hesabını kendileri yapsınlar. Emeklinin neymiş hali kendileri görsün. Bizim maaşı kendileri alsın, biz de kendilerinin maaşını alalım, geçinmeye başlasınlar bakalım nasıl geçireceklermiş bir deneyelim" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Zeytin Budama Krizi: Emekliden Açlık İtirazı - Son Dakika

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