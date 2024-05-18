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Zeytin Çiçeği Festivali, renkli görüntülerle başladı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Zeytin Çiçeği Festivali, üreticilerin yöresel yiyecekler ve el işi ürünlerini sergilediği stantlar ile renkli görüntülere sahne oldu.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Bodrum İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, Çiftlik ve Kızılağaç Mahalle Muhtarlığı iş birliği ve Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen festivale, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum İlçe Tarım Müdürü Durmuş Çakır, Kızılağaç Mahallesi Muhtarı Mehmet Karaca, Çiftlik Mahalle Muhtarı Hasan Kocaman, Bodrumlu vatandaşlar, yerli ve yabancı turistler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından açılış konuşmalarında, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, zeytinin tarihine ve önemine dikkat çekerek, "Zeytin ağacı daimidir, devamlı yaşayacaktır. Bizler hep gelip geçiciyiz ama zeytin ağacı hep var olacaktır" dedi.

"Zeytinlerimizin kıymetini bileceğiz"

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ise Bodrum'un, kültürün, turizmin, doğanın ve tarihin iç içe harmanlandığı çok şanslı bir coğrafya olduğunu ifade ederek konuşmasında"Bu bölgede bize öğretilen kültürü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için her türlü festivali, organizasyonu ve etkinliği yapmaya devam ediyoruz. Bölgemizde zeytinin sosyokültürel bir önemi olmasının yanı sıra ekonomik değeri de var. Bu ekonomik değerin kıymetini bilerek zeytinlerimizi, zeytin bahçelerimizi ve tarlalarımızı yaşatacağız. Üreticimize verdiğimiz değeri katbekat artırarak devam edeceğiz. Yerel üreticilerle tüketicileri doğrudan buluşturup onları bu güzel festivallerde bir araya getireceğiz" ifadelerine yer verdi.

Açılış konuşmalarının ardından öğrencilerin halk oyunu gösterisi ve çeşitli yarışmalarla devam eden festivalde, protokol üyeleri stantları tek tek gezerek ürünleri incelediler ve alışveriş yaptılar. Zeytin Çiçeği Festivali, 19 Mayıs Pazar akşamına kadar Bodrum Belediyesi Yalı Kafe'de devam edecek.