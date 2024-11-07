Zeytin Hasat Şenliği 3. Kez Helvacı\'da

Yerel

Aliağa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından geleneksel hale getirilen Zeytin Hasat Şenliği'nin 3'üncüsü bu yıl Helvacı'da gerçekleştirilecek. Hem tarımın hem de yerel kültürün canlandırılmasına katkı sağlayacak olan şenlik 9 Kasım 2024 Cumartesi günü Helvacı Meydanı'nda saat 11.00'de başlayacak.

Aliağalıları bir araya getirecek olan programda; zeytinyağı tadım yarışması, zeytinyağlı yemek ve sofralık zeytin yapımı atölyeleri, zeytin bahçesinde zeytin hasadı, Helvacı'daki KKYDP Destekli Zeytinyağı Fabrika Ziyareti, Çekiçte (Kırma) Zeytin yarışması, zeytinyağlı sarma tadım yarışması gibi etkinlikler yer alıyor. Yemek ikramı ve ödül töreni sonrasında katılımcılara çekilişle çeşitli hediyeler verilecek. Program, zeytin fidanı dağıtımı ve müzik dinletisiyle son bulacak. - İZMİR