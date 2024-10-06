Zeytin Üreticilerine Sinek Tuzağı Kontrolleri - Son Dakika
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Yerel

Zeytin Üreticilerine Sinek Tuzağı Kontrolleri

Zeytin Üreticilerine Sinek Tuzağı Kontrolleri

Söke Tarım Müdürlüğü, zeytin sineği kontrolü için tuzakları inceliyor ve çiftçileri uyarıyor.

06.10.2024 09:35
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Söke Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki zeytin üreticilerini korumak amacıyla zeytin sineği tuzak kontrollerini sürdürüyor. Ekipler, zeytin bahçelerinde kurulan tuzakları dikkatle inceleyerek, sinek popülasyonunu izleyerek çiftçilere bilgi verdi.

Zeytin sineği, zeytin ağaçlarına ciddi zarar veren bir zararlı olarak biliniyor ve bu nedenle erken müdahale büyük önem taşıyor. Söke Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, hem zeytin üretiminin korunması hem de kaliteli zeytin elde edilmesi açısından zeytin bahçelerinde kurulan zeytin sineği tuzakları inceledi. Yetkililer, çiftçilerin tuzakları düzenli olarak kontrol etmeleri ve gerekli önlemleri almaları konusunda uyarılarda bulundu. Zeytin hasadının daha verimli ve sağlıklı olmasının hedeflendiği çalışmalar kapsamında bölgedeki zeytin üreticileri de ekiplerin yaptığı yaptığı çalışmaları memnuniyetle karşılayarak teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Zeytin Üreticilerine Sinek Tuzağı Kontrolleri - Son Dakika

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