Zeytinburnu'nda doğal kaynakların verimli kullanılmasına yönelik seminer düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Zeytinburnu'nda doğal kaynakların verimli kullanılmasına yönelik seminer düzenlendi

27.05.2022 11:49
Zeytinburnu'nda doğal kaynakların verimli kullanılmasına yönelik seminer düzenlendi

Zeytinburnu Belediyesi AKDEM'in düzenlediği Çarşamba Seminerleri'nde bu hafta; "Doğal Kaynakların Verimli Kullanılması ve Atık Miktarının Azaltılması" konusu ele alındı.

Zeytinburnu Belediyesi AKDEM'in düzenlediği Çarşamba Seminerleri'nde bu hafta; "Doğal Kaynakların Verimli Kullanılması ve Atık Miktarının Azaltılması" konusu ele alındı. Yüksek Çevre Mühendisi Elif Morina Yılmaz, "2050 yılında Dünya nüfusunun 9 milyara ulaşması ön görülüyor. Bu sebeple kaynakların verimli kullanılması hayati önem taşıyor" dedi.

İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Yüksek Çevre Mühendisi Elif Morina Yılmaz AKDEM Çarşamba Seminerlerinin konuğu oldu. Yılmaz AKDEM üyelerine; israfın önlenmesi, doğal kaynakların verimli kullanılması ve atık miktarının azaltılması hakkında açıklamalarda bulundu.

Yüksek Çevre Mühendisi Elif Morina Yılmaz insan kaynaklı çevre sorunlarından bahsederken sanayi devrimiyle nüfusta büyük artış yaşandığını söyledi. Yılmaz, "Ne yazık ki doğal kaynakları hızlı bir şekilde tüketiyoruz. Kente göç ile yapılan istatistiklerde Türkiye'de her beş kişiden biri İstanbul'da yaşıyor. 2050'de dünya nüfusunun 9 milyara ulaşması ön görülüyor. Bu sebeple kaynakların verimli kullanılması hayati önem taşıyor" dedi.

"YENİLEN GIDANIN AMBALAJINDAN KİŞİ SORUMLUDUR"

Türkiye'de günde toplam 80 bin ton evsel atığın oluştuğunu bunun 18 bin tonluk kısmının ise İstanbul'da çıktığının altını çizen Yılmaz istatistiksel bilgiler de verdi. "Atıkların kaynağında ayrıştırılması çok önemlidir. Evsel atıkların yüzde 20'si plastik, yüzde 10'u kağıt, yüzde 4'ü cam, yüzde 2'si ise metalden oluşuyor. Yenilen gıdanın ambalajından kişi sorumludur. Hanelerde poşetler ücretli değilken kişi başı yılda 440 poşet kullanıyordu. Poşetin ömrü 15 dakika. Alışverişlerde bez çanta kullanılmasını tavsiye ediyorum."

Elif Morina Yılmaz, tarihi geçen ya da bozulan ilaç atıklarının kesinlikle çöpe atılmamasını, eczanelere teslim edilerek özel tesislerde bertaraf edilmesi gerektiğinin de altını çizdi.


Zeytinburnu'nda doğal kaynakların verimli kullanılmasına yönelik seminer düzenlendi
Zeytinburnu'nda doğal kaynakların verimli kullanılmasına yönelik seminer düzenlendi
Zeytinburnu'nda doğal kaynakların verimli kullanılmasına yönelik seminer düzenlendi
YORUMLAR
500
Onuncu yılında 300 restoran hedefi Onuncu yılında 300 restoran hedefi Başarılı sporculardan Keçiören Belediyesi'ne ziyaret Başarılı sporculardan Keçiören Belediyesi'ne ziyaret
Kaynak: DHA

İklim Değişikliği, Zeytinburnu, İstanbul, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Zeytinburnu'nda doğal kaynakların verimli kullanılmasına yönelik seminer düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika
11:25 Tarlada çalıştığı esnada yılan tarafından ısırılan kadın yoğun bakımda hayat mücadelesi veriyor
11:17 Uşak'ta tekstil fabrikası cayır cayır yanıyor! Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi
11:06 4 bin 672 liralık maaşından 4 bin 626 lira 77 kuruş nafaka ödeyen adam isyan etti
11:05 Sokak ortasında eşi tarafından dövülen kadının "polisi çağırın" haykırışına pazar esnafı yetişti! Kadın, polis gelene kadar kocasını yakasından tuttu
11:01 27 Mayıs'ta gram altın 977 liradan alıcı buluyor
10:48 Gaziantep Emniyet'i önünde canlı bomba paniği! O anlar kameraya yansıdı
10:39 27 Mayıs'ta dolar 16,39 seviyelerinde alıcı buluyor
10:33 Şişli'de bir evde 1'i kadın 3 kişi ölü bulundu
10:24 Cannes Film Festivali'ne giden Nilperi Şahinkaya'ya şok! Kaldığı villaya hırsız girdi, kimliği ve pasaportu çalındı
10:19 Yemek videolarıyla ünlenen fenomen Taha Duymaz'ın estetikli halini görenler şaştı kaldı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 11:55:23. #1.12#
SON DAKİKA: Zeytinburnu'nda doğal kaynakların verimli kullanılmasına yönelik seminer düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement