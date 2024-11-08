Zibidi\'nin Yeni Evi: Trabzonspor

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Ortahisar Belediyesi, geçen hafta oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçında sahaya girerek bütün dikkatleri üzerine çeken Zibidi isimli köpeğin Trabzonspor'a sahiplendirilmesine aracı oldu. Belediye Başkanı Ahmet Kaya, sokak hayvanlarının sahiplenilmesi çağrısına karşılık veren ve yeni ismi 'Fırtına' olan köpeği sahiplenen Trabzonspor yönetimine teşekkür etti.

Ortahisar Belediyesi bünyesinde kurulan 'Trabzon Yaşam Platformu' gönüllüleri, geçtiğimiz hafta Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasında Papara Park Stadyumu'nda sahaya giren Zibidi isimli sokak köpeğini Trabzonspor'a sahiplendirdi. Trabzonspor tarafından sahiplenilen köpeğin yeni ismi ise 'Fırtına' oldu.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya ile Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Derviş Köz, belediyeye ait 'Küçük Dostlar Kliniği'nde bir araya geldi. Başkan Kaya, yeni adı Fırtına olan köpeği Derviş Köz'e emanet etti. Başkan Kaya, sokak hayvanlarının sahiplenilmesiyle alakalı çağrısını yineledi ve bu çağrıya cevap veren Trabzonspor yönetimine teşekkür etti.

Yemekhanesi, işletmesi, fabrikası olan iş yeri sahiplerine seslenen Başkan Kaya, sokak köpeklerinin sahiplendirilmesi çağrısında bulundu. Sahiplenmelerle sokak köpeği sorununun çok insani ve vicdani bir şekilde çözüleceğini ifade eden Başkan Kaya, "Duyarlılıklarından dolayı Trabzonspor'umuzun değerli yöneticilerine, başkanına ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten de çok anlamlı, çok güzel bir işe imza atmış oldular. Buradan bütün Trabzon'a bir çağrıda bulunmak istiyorum. Belediye meclis üyemiz Sibel Alemdaroğlu bu çalışmayı yapıyor. Trabzon'da işletmesi, müessesesi ve yemekhanesi olup da yemek fazlası olan bütün işletme sahiplerimize sokaktaki canlarımızı sahiplenme çağrısı yapıyoruz. Bu işletme sahipleri sokakta yaşayan, bize emanet olan canlarımızın bir-iki tanesini sahiplenerek, fabrikalarının, tesislerinin bir köşesinde yaşam alanlarını oluşturup, bakımlarını üstlenirse, çok insani, vicdani bir şekilde çözüm üretmiş oluruz. O canlarımızın yaşam hakkına da saygı göstermiş oluruz" şeklinde konuştu.

Sahiplenilen köpeklerin, özellikle gıda üretimi yapan fabrika ve yemekhanelerdeki artan yemeklerden kolay bir şekilde beslenebileceğine dikkati çeken Başkan Kaya, "Fabrikası, tesisi ve yemekhanesi olan bütün hemşerilerimize, "Artan yemekleri nereye atacağım?" diye düşünen herkese çağrıda bulunuyorum. Bu canlar, bu yemek artıklarıyla beslenebilir. Biz de tedavisinden kısırlaştırılmasına kadar her konuda destek oluruz. Bu canlar da soğuk kış günlerinde sıcak bir yuva sahibi olurlar, bizler de buna vesile oluruz" diye konuştu.

"Zibidi, Trabzonspor-Fenerbahçe maçında sahaya girdi"

Ortahisar Belediyesi'nin kendilerine bildirmesiyle durumdan haberdar olduklarını ifade eden Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Derviş Köz ise, "Trabzonspor-Fenerbahçe maçında ismi Zibidi olan bu köpek sahaya girdi. Biz de sahada son anda fark ettik. Sahada tur attı, koştu. Başkanımız Ertuğrul Doğan da 'köpeğin neden sahada dolandığını' sordu. Sonra belediyemizden bilgi aldık, biz sahiplenelim istedik. Başkanımızın da talimatı doğrultusunda bu köpeği sahiplendik. Köpeğimize yeni bir yuva yaptık, şimdi yuvasına götüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor tarafından sahiplenilen ve Fırtına ismi verilen köpeğe Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksi Papara Park Stadyumu'nun bahçesinde Trabzonspor logosunun bulunduğu bir kulübe yapıldı. Fırtına'nın Papara Park Stadyumu'nda bundan sonra oynanacak maçlardan önce sahada özgürce koşacağı belirtildi. - TRABZON