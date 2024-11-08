Zibidi'nin Yeni Evi: Trabzonspor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Zibidi'nin Yeni Evi: Trabzonspor

Zibidi\'nin Yeni Evi: Trabzonspor

Ortahisar Belediyesi, Trabzonspor-Fenerbahçe maçında sahaya giren Zibidi isimli sokak köpeğinin sahiplenilmesine aracılık etti. Artık 'Fırtına' ismiyle tanınan köpek, Trabzonspor'a ait bir kulübeye yerleştirildi ve sokak hayvanlarına sahiplenme çağrısı yapıldı.

08.11.2024 13:37  Güncelleme: 13:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ortahisar Belediyesi, geçen hafta oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçında sahaya girerek bütün dikkatleri üzerine çeken Zibidi isimli köpeğin Trabzonspor'a sahiplendirilmesine aracı oldu. Belediye Başkanı Ahmet Kaya, sokak hayvanlarının sahiplenilmesi çağrısına karşılık veren ve yeni ismi 'Fırtına' olan köpeği sahiplenen Trabzonspor yönetimine teşekkür etti.

Ortahisar Belediyesi bünyesinde kurulan 'Trabzon Yaşam Platformu' gönüllüleri, geçtiğimiz hafta Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasında Papara Park Stadyumu'nda sahaya giren Zibidi isimli sokak köpeğini Trabzonspor'a sahiplendirdi. Trabzonspor tarafından sahiplenilen köpeğin yeni ismi ise 'Fırtına' oldu.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya ile Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Derviş Köz, belediyeye ait 'Küçük Dostlar Kliniği'nde bir araya geldi. Başkan Kaya, yeni adı Fırtına olan köpeği Derviş Köz'e emanet etti. Başkan Kaya, sokak hayvanlarının sahiplenilmesiyle alakalı çağrısını yineledi ve bu çağrıya cevap veren Trabzonspor yönetimine teşekkür etti.

Yemekhanesi, işletmesi, fabrikası olan iş yeri sahiplerine seslenen Başkan Kaya, sokak köpeklerinin sahiplendirilmesi çağrısında bulundu. Sahiplenmelerle sokak köpeği sorununun çok insani ve vicdani bir şekilde çözüleceğini ifade eden Başkan Kaya, "Duyarlılıklarından dolayı Trabzonspor'umuzun değerli yöneticilerine, başkanına ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten de çok anlamlı, çok güzel bir işe imza atmış oldular. Buradan bütün Trabzon'a bir çağrıda bulunmak istiyorum. Belediye meclis üyemiz Sibel Alemdaroğlu bu çalışmayı yapıyor. Trabzon'da işletmesi, müessesesi ve yemekhanesi olup da yemek fazlası olan bütün işletme sahiplerimize sokaktaki canlarımızı sahiplenme çağrısı yapıyoruz. Bu işletme sahipleri sokakta yaşayan, bize emanet olan canlarımızın bir-iki tanesini sahiplenerek, fabrikalarının, tesislerinin bir köşesinde yaşam alanlarını oluşturup, bakımlarını üstlenirse, çok insani, vicdani bir şekilde çözüm üretmiş oluruz. O canlarımızın yaşam hakkına da saygı göstermiş oluruz" şeklinde konuştu.

Sahiplenilen köpeklerin, özellikle gıda üretimi yapan fabrika ve yemekhanelerdeki artan yemeklerden kolay bir şekilde beslenebileceğine dikkati çeken Başkan Kaya, "Fabrikası, tesisi ve yemekhanesi olan bütün hemşerilerimize, "Artan yemekleri nereye atacağım?" diye düşünen herkese çağrıda bulunuyorum. Bu canlar, bu yemek artıklarıyla beslenebilir. Biz de tedavisinden kısırlaştırılmasına kadar her konuda destek oluruz. Bu canlar da soğuk kış günlerinde sıcak bir yuva sahibi olurlar, bizler de buna vesile oluruz" diye konuştu.

"Zibidi, Trabzonspor-Fenerbahçe maçında sahaya girdi"

Ortahisar Belediyesi'nin kendilerine bildirmesiyle durumdan haberdar olduklarını ifade eden Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Derviş Köz ise, "Trabzonspor-Fenerbahçe maçında ismi Zibidi olan bu köpek sahaya girdi. Biz de sahada son anda fark ettik. Sahada tur attı, koştu. Başkanımız Ertuğrul Doğan da 'köpeğin neden sahada dolandığını' sordu. Sonra belediyemizden bilgi aldık, biz sahiplenelim istedik. Başkanımızın da talimatı doğrultusunda bu köpeği sahiplendik. Köpeğimize yeni bir yuva yaptık, şimdi yuvasına götüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor tarafından sahiplenilen ve Fırtına ismi verilen köpeğe Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksi Papara Park Stadyumu'nun bahçesinde Trabzonspor logosunun bulunduğu bir kulübe yapıldı. Fırtına'nın Papara Park Stadyumu'nda bundan sonra oynanacak maçlardan önce sahada özgürce koşacağı belirtildi. - TRABZON

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sokak Köpeği, Trabzonspor, Ortahisar, Fırtına, trabzon, Futbol, Yerel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Zibidi'nin Yeni Evi: Trabzonspor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump’tan ilk isteği Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'tan ilk isteği
14:58 Salim Güran’ın eskortlarla mesajlaşması eşi Melek Güran’a soruldu Salim Güran'ın eskortlarla mesajlaşması eşi Melek Güran'a soruldu
14:09 Diyanet, Narin’in köyündeki imamı açığa aldı Diyanet, Narin'in köyündeki imamı açığa aldı
12:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kayyum atanan belediyelerle ilgili ilk yorum: Makamı suistimal eden bedelini öder Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayyum atanan belediyelerle ilgili ilk yorum: Makamı suistimal eden bedelini öder
07:37 Narin Güran davasında ikinci duruşma Narin Güran davasında ikinci duruşma
21:07 Herkes Yunus Akgün’ün Tottenham’a attığı golü konuşuyor Herkes Yunus Akgün'ün Tottenham'a attığı golü konuşuyor
21:03 Baba Arif Güran: Benim evimi net gören kameraya bakılsın, Nevzat Bahtiyar suçsuz da olabilir Baba Arif Güran: Benim evimi net gören kameraya bakılsın, Nevzat Bahtiyar suçsuz da olabilir
20:59 ’Özgür Filistin’ pankartı Fransa’da kriz yarattı 'Özgür Filistin' pankartı Fransa'da kriz yarattı
20:49 Acun Ilıcalı, canlı yayında Galatasaray’a meydan okudu Acun Ilıcalı, canlı yayında Galatasaray'a meydan okudu
20:40 Kamuoyunda, ’’9. Yargı Paketi’ olarak bilinen, ’’Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’’ TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Kamuoyunda, ''9. Yargı Paketi' olarak bilinen, ''Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'' TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
20:19 Salim Güran mahkemede öfkeden deliye döndü: Sen neyin peşindesin Salim Güran mahkemede öfkeden deliye döndü: Sen neyin peşindesin
20:18 Evlenen kadınlar kendi soyadlarını kullanabilecek Evlenen kadınlar kendi soyadlarını kullanabilecek
19:47 “Bitirmiyor muyuz“ sorusuna mahkeme başkanından olay yanıt: Allah ne verdiyse gidiyoruz "Bitirmiyor muyuz?" sorusuna mahkeme başkanından olay yanıt: Allah ne verdiyse gidiyoruz
19:45 Biden’dan Seçim Sonrası Mesaj Biden'dan Seçim Sonrası Mesaj
19:45 Çanakkale’de suya yüzde 50 zam Çanakkale'de suya yüzde 50 zam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2024 15:35:11. #1.11#
SON DAKİKA: Zibidi'nin Yeni Evi: Trabzonspor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.