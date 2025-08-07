Zifte Bulanmış Yavru Köpek \'Zift\', Rehabilitasyon Merkezinde Sağlığına Kavuştu

Çayırova'da zifte bulanmış halde bulunan yavru köpek, rehabilitasyon merkezinde 8 saatlik titiz müdahale sonrası üstündeki maddeden arındırıldı. Sağlığına kavuşan ve "Zift" adı verilen minik dost, tedavisinin ardından kendisini bulan duyarlı vatandaş tarafından sahiplenilecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Çayırova Belediyesi'nin birlikte hayata geçirdiği sokak hayvanları bakımevi ve rehabilitasyon merkezi, can dostlara yuva ve şifa olmayı sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde tamamen zifte bulanmış şekilde bulunan bir yavru köpek, Çayırova Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi. Merkezde hemen tedavi altına alınan yavru köpek, 8 saat süren mücadelenin sonunda üstüne bulaşan ziftlerinden arındırıldı. Daha sonrasında ise 2 hafta boyunca bakım ve tedavileri sonrasında sağlığına kavuştu.

"Ziftlerden arındırdık"

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Çayırova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Veteriner Hekimi Harun Torun, "Sokakta ziftli halde bulunan bir sokak köpeğimiz, duyarlı vatandaşımız sayesinde Çayırova Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi. Biz de 8 saat süren bir tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşturduk. Kısa bir süre sonra rehabilitasyon tedavilerinin tamamlanmasının akabinde köpeği bize getiren vatandaşımız kendisini sahiplenmek istiyor. Bu sayede de güzel bir yuvası olacak." dedi.

Yapılan tedavinin ardından kendisine 'Zift' adı verilen yavru köpek, Çayırova Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin maskotu olmuş durumda. Burada kısırlaştırma işlemi ve rehabilitasyon tedavilerinin ardından yeni yuvasına uğurlanacak "Zift", sağlıklı ve mutlu bir ömür geçirecek. - KOCAELİ