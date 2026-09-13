Zihinsel engelli kızı şiddet uygulayan anneye devlet koruması geldi - Son Dakika
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Zihinsel engelli kızı şiddet uygulayan anneye devlet koruması geldi

Zihinsel engelli kızı şiddet uygulayan anneye devlet koruması geldi
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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde doğuştan zihinsel engelli kızı Emine Çiçeklioğlu'nun sergilediği şiddet nedeniyle zor günler yaşayan anne Keziban Çiçeklioğlu ile köy halkı rahat bir nefes aldı. İhlas Haber Ajansı'nın gündeme taşıdığı haberin ardından yetkililer harekete geçerek, genç kızı koruma altına aldı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde doğuştan zihinsel engelli kızı Emine Çiçeklioğlu'nun (25) sergilediği şiddet nedeniyle zor günler yaşayan anne Keziban Çiçeklioğlu ile köy halkı rahat bir nefes aldı. İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) gündeme taşıdığı haberin ardından yetkililer harekete geçerek, genç kızı koruma altına aldı.

İHA'nın 4 Ağustos 2026'da gündeme getirdiği haberde, Keziban Çiçeklioğlu'nun kızı tarafından şiddete maruz kaldığı, çevredekilerin de zaman zaman tehdit ve tehlikeyle karşı karşıya kaldığı aktarılmıştı. Özellikle yola yatarak trafiği tehlikeye düşüren genç kızın, köyde yaşayan vatandaşlar ve okul öğrencileri açısından da endişeye neden olduğu belirtilmişti.

Haberin ardından yetkililer tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Emine Çiçeklioğlu'nun sağlık kontrolleri gerçekleştirildi. Ardından devlet korumasına alınan genç kız, bakım evine yerleştirildi.

"Siz geldiniz, haber yaptınız ve ben dayak yemekten kurtuldum"

Kızının bakım evine yerleştirilmesinin ardından büyük bir rahatlama yaşayan anne Keziban Çiçeklioğlu, yaşadıklarını İHA muhabirine anlattı. Günlerdir yaşadığı korku ve çaresizliğin sona erdiğini belirten Çiçeklioğlu, "Siz geldiniz, haber yaptınız ve ben dayak yemekten kurtuldum. Teşekkür ederim. Devletimizden de Allah razı olsun, bize yardımcı oldu" dedi.

"Biz de kurtulduk, köy de kurtuldu"

Emine Çiçeklioğlu'nun bakım evine yerleştirilmesinden dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını ifade eden dayı Yaşar Murat Çelik ise devlet yetkililerine teşekkür etti.

Çelik, "Yeğenim Emine Çiçeklioğlu'nu devletimiz aldı, yurda götürdü. Biz de kurtulduk, köy de kurtuldu; hele hele annesi kurtuldu. Devletimizden ve emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Okullar da açıldı, tam zamanında gitmesi çok iyi oldu. Yoksa çocuklara zarar verebilirdi. Devletimize çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Emine Çiçeklioğlu'nun bakım evine yerleştirilmesiyle birlikte hem genç kızın bakım ve tedavisinin güvence altına alındığı hem de uzun süredir endişe yaşayan annesi ve Derekarabağ köyü sakinlerinin rahatladığı belirtildi.

Kaynak: İHA

İhlas Haber Ajansı, Bolvadin, Afyon, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Zihinsel engelli kızı şiddet uygulayan anneye devlet koruması geldi - Son Dakika

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