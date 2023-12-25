Zile\'de \'40 Hatim\' geleneği sürdürülüyor

Zile Belediyesi, geleneksel olarak Ulu Cami'de düzenlenen ve 1 asır önce savaşa giden askerlerin ardından okunmaya başlayan '40 Hatim'in ardından vatandaşlara çorba dağıttı.

Zile'de geleneksel olarak Ulu Camide okunan '40 Hatim' bu yılda dualarla tamamlandı. Zile Belediyesi sabah namazı çıkışı vatandaşlara çorba ikram etti. Şehitlerimizin acısı çok büyük diyen Zile Belediye Başkanı Şükrü Sargın, "12 Şehidimiz için dua ettik. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Milletimizin Başı sağ olsun" dedi. - TOKAT