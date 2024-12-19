Ziya Şaşkın: Gençlikte Bunu Yapsaydım, İhtiyarlıkta Rahat Yaşardım - Son Dakika
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Ziya Şaşkın: Gençlikte Bunu Yapsaydım, İhtiyarlıkta Rahat Yaşardım

Ziya Şaşkın: Gençlikte Bunu Yapsaydım, İhtiyarlıkta Rahat Yaşardım

Aydın'da çay kenarında derme çatma bir çadırda yaşayan 66 yaşındaki Ziya Şaşkın, gençlik yıllarında sigortalı işte çalışmadığı için zor bir hayat sürdüğünü belirtiyor. Gençlere, ileride rahat bir yaşam için erken yaşta bilinçli olmaları tavsiyesinde bulunuyor.

19.12.2024 11:51  Güncelleme: 11:53
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Aydın'da yaşayan 66 yaşındaki Ziya Şaşkın, Ata Mahallesi'ndeki lüks rezidanslar arasında çay kenarında kurduğu derme çatma bir çadırda zorlu bir yaşam mücadelesi veriyor. Elektrik ve suyu olmayan, banyo ve tuvaleti bulunmayan çadırda kışın yaşamanın daha da zor olduğunu belirten Şaşkın, ihtiyarlıkta rahat etmek isteyenlerin gençken bilinçli çalışmasını tavsiye etti.

Gençlik yıllarında çalıştığını ancak çalışırken sigortalı işte çalışmayı hiç akıl edemediğini belirten Ziya Şaşkın, "Gençken her şeye elin erip gücün yetiyor. Bitmez sanılan gençlik yılları da göz açıp kapayıncaya kadar geçiyor. Gençken çeşitli işlerde çalışıp bir şekilde geçinip gittik. Ancak belli bir süre sonra eşimi ve çocuğumu kısa aralıklarla kaybettim. Zamanında sigortalı işte çalışmadığım için şu anda başımı sokacak bir mekanım olmadığı gibi ev tutsam kirasını ödeyebilecek gücüm yok. Bu nedenle kanal kenarında boş bulduğum bir alanda kurduğum çadırda yaşamak zorunda kalıyorum" diyerek gençlerin ihtiyarlıkta rahat edebilmeleri için gençlik yıllarının kıymetini bilmesini istedi.

"Büyükşehir Belediyesi yemeğimi veriyor"

Belli bir yaştan sonra zorlaşan hayat şartlarını kaldırmanın daha da zor olduğunu belirten Ziya Şaşkın, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin kendisine yemek desteği verdiğini ancak diğer ihtiyaçlarını hurda toplayarak karşılamaya çalıştığını söyledi. Gençlerin zamanını iyi değerlendirmesini isteyen Şaşkın, "Bugün emekli olsaydım en azından tuvaleti banyosu olan bir yerde yaşayabilirdim. Gençliğime tekrar dönme imkanım olsa çok çalışır ve asla sigortasız çalışmazdım" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ziya Şaşkın: Gençlikte Bunu Yapsaydım, İhtiyarlıkta Rahat Yaşardım - Son Dakika

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