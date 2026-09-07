Zonguldak Alaplı'da düğünde damat ve sağdıç kara kazan üzerinde oynatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zonguldak Alaplı'da düğünde damat ve sağdıç kara kazan üzerinde oynatıldı

Zonguldak Alaplı\'da düğünde damat ve sağdıç kara kazan üzerinde oynatıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Hallı Köyü'nde Ferhat Tönen ile Dilan'ın düğününde eski bir gelenek yaşatıldı. Arkadaşları tarafından ayaklarına katran ve un sürülen damat ile sağdıç, kara kazanın üzerinde yöresel müzik eşliğinde oynatıldı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlik, davetliler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde eski düğün geleneklerini yaşatmak amacıyla düzenlenen düğünde damat ve sağdıç, arkadaşları tarafından kara kazanın üzerine çıkarılarak oynatıldı. Ayaklarına katran ve un sürülen damat ile sağdıcın eğlenceli anları renkli görüntülere sahne oldu.

Alaplı ilçesine bağlı Hallı Köyü'nde yaşayan Ferhat Tönen ile Dilan'ın düğününde, yörede geçmişten günümüze gelen geleneklerden biri yaşatıldı.

Düğün sırasında arkadaşları tarafından damat Ferhat Tönen ve sağdıç, önce ayaklarına katran ve un dökülmesinin ardından kara kazanın üzerine çıkarıldı. Yöresel müzik eşliğinde kara kazanın üzerinde dakikalarca oynayan damat ve sağdıç, zaman zaman dengesini kaybetti.

Damat ve sağdıcın düşmemesi için arkadaşları da çevrelerinde eğlenerek onlara eşlik etti. Davetliler ise ortaya çıkan renkli görüntüleri cep telefonlarıyla kaydetti.

Düğüne katılanların doyasıya eğlendiği etkinlikte, geçmişten gelen düğün geleneklerinden birinin daha yaşatılması renkli görüntülere sahne oldu.

Yörede bu tür geleneklerin, geçmişte kadınların ev ve günlük yaşamda üstlendiği zorlu işlerin sembolik olarak oyun ve eğlence yoluyla anlatılması amacıyla gerçekleştirildiği ifade edildi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Zonguldak, Alaplı, Müzik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Zonguldak Alaplı'da düğünde damat ve sağdıç kara kazan üzerinde oynatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Batman’daki spor salonu yangınında ihmaller zinciri araştırılıyor Batman'daki spor salonu yangınında ihmaller zinciri araştırılıyor
Alacabel Tüneli’nde sona gelindi Konya-Antalya arası 20 dakika kısalacak Alacabel Tüneli'nde sona gelindi! Konya-Antalya arası 20 dakika kısalacak
Bolu’da kaybolan Nuriye Bölükbaş’ın cansız bedeni göl kenarında bulundu Bolu'da kaybolan Nuriye Bölükbaş'ın cansız bedeni göl kenarında bulundu
Japonya’nın Gifu eyaletindeki pastanede çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti Japonya'nın Gifu eyaletindeki pastanede çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti
Milyoner iş insanının akılalmaz sonu Altın tabutla gömüldü Milyoner iş insanının akılalmaz sonu! Altın tabutla gömüldü
Bakan Gürlek’ten Yeşil Vatan’ı yakanlar için net mesaj “Adaletten kaçamayacaklar“ Bakan Gürlek'ten Yeşil Vatan'ı yakanlar için net mesaj! "Adaletten kaçamayacaklar"

11:40
Sahalarda göremediğimiz İlkay Gündoğan’dan 250 milyon TL’lik hamle
Sahalarda göremediğimiz İlkay Gündoğan'dan 250 milyon TL'lik hamle
11:31
Ahbap Derneği soruşturmasında 5. dalga 20 ilde 53 şüpheliye operasyon yapıldı
Ahbap Derneği soruşturmasında 5. dalga! 20 ilde 53 şüpheliye operasyon yapıldı
11:21
Gerdek gecesinin sabahı kaçan gelinden tek cümlelik yorum
Gerdek gecesinin sabahı kaçan gelinden tek cümlelik yorum
11:09
Bakan Gürlek: Boşanma ve nafaka düzenlemesi ekim ayında hayata geçirilecek
Bakan Gürlek: Boşanma ve nafaka düzenlemesi ekim ayında hayata geçirilecek
10:45
Yeni OVP sonrası asgari ücret hesabı değişti İşte yeni zam senaryoları
Yeni OVP sonrası asgari ücret hesabı değişti! İşte yeni zam senaryoları
10:23
Ağıralioğlu, vatandaştan aldığı cevabı duyunca şoke oldu: İl başkanını görevden alacağım
Ağıralioğlu, vatandaştan aldığı cevabı duyunca şoke oldu: İl başkanını görevden alacağım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2026 11:44:28. #7.13#
SON DAKİKA: Zonguldak Alaplı'da düğünde damat ve sağdıç kara kazan üzerinde oynatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement