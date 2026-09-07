Zonguldak Alaplı\'da düğünde damat ve sağdıç kara kazan üzerinde oynatıldı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde eski düğün geleneklerini yaşatmak amacıyla düzenlenen düğünde damat ve sağdıç, arkadaşları tarafından kara kazanın üzerine çıkarılarak oynatıldı. Ayaklarına katran ve un sürülen damat ile sağdıcın eğlenceli anları renkli görüntülere sahne oldu.

Alaplı ilçesine bağlı Hallı Köyü'nde yaşayan Ferhat Tönen ile Dilan'ın düğününde, yörede geçmişten günümüze gelen geleneklerden biri yaşatıldı.

Düğün sırasında arkadaşları tarafından damat Ferhat Tönen ve sağdıç, önce ayaklarına katran ve un dökülmesinin ardından kara kazanın üzerine çıkarıldı. Yöresel müzik eşliğinde kara kazanın üzerinde dakikalarca oynayan damat ve sağdıç, zaman zaman dengesini kaybetti.

Damat ve sağdıcın düşmemesi için arkadaşları da çevrelerinde eğlenerek onlara eşlik etti. Davetliler ise ortaya çıkan renkli görüntüleri cep telefonlarıyla kaydetti.

Düğüne katılanların doyasıya eğlendiği etkinlikte, geçmişten gelen düğün geleneklerinden birinin daha yaşatılması renkli görüntülere sahne oldu.

Yörede bu tür geleneklerin, geçmişte kadınların ev ve günlük yaşamda üstlendiği zorlu işlerin sembolik olarak oyun ve eğlence yoluyla anlatılması amacıyla gerçekleştirildiği ifade edildi.