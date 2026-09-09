Zonguldak Başsavcısı Kapağan, BEUN Rektörü Ulusoy\'u makamında ziyaret etti

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kapağan, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Ahmet Ulusoy'u makamında ziyaret ederek yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Başsavcı Kapağan, Rektör Prof. Dr. Ulusoy'u tebrik ederek yeni görevinde başarı dileklerini iletti. Görüşmede, BEUN'un Zonguldak'ın bilimsel, sosyal ve kültürel gelişimine sunduğu katkılar ile üniversite-kamu iş birliklerinin daha da güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Rektör Ulusoy, "Kamu Kurumlarımızla İş Birliğimizi Daha da Güçlendireceğiz"

Rektör Ulusoy, "Bir asırlık köklü geçmişi, güçlü akademik birikimi, nitelikli mezunları ve öğrencileriyle adından gururla söz ettiren Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak şehrimizin gelişimine ve ülkemizin yükseköğretim alanındaki hedeflerine katkı sunmaya devam edeceğiz.Üniversiteler yalnızca akademik bilgi üreten veya öğrencilerini meslek hayatına hazırlayan kurumlar değildir. Akademik kurumlar olarak üniversiteler; bulundukları şehrin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine katkı sunan yükseköğretim kurumlarıdır. Nitekim bu anlayış doğrultusunda kamu kurumlarımızla güçlü iş birliği içerisinde çalışmayı, Üniversitemizin sahip olduğu akademik birikimi şehrimizin ihtiyaçları ve ülkemizin hedefleri doğrultusunda daha etkin şekilde ortaya koymalıyız. Bu düşüncelerle nazik ziyaretleri ve iyi dilekleri dolayısıyla Sayın Başsavcımıza teşekkürlerimi sunuyor; kendilerine sağlık, huzur ve başarı diliyorum" dedi.

Ziyaret, karşılıklı iyi dilek ve temennilerin ardından sona erdi.