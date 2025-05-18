Zonguldak BEÜ'ye Meme Kanseri Ödülü - Son Dakika
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Zonguldak BEÜ'ye Meme Kanseri Ödülü

Zonguldak BEÜ\'ye Meme Kanseri Ödülü

BEÜ Tıp Fakültesi'nden ödüllü çalışma, meme kanseri cerrahisinde önemli veriler sundu.

18.05.2025 17:33
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Tıp Fakültesi akademisyenlerinden Prof. Dr. Güldeniz Karadeniz Çakmak'ın Türkiye Koordinatörü olduğu ve Arş. Gör. Dr. İpek Yorgancıoğlu'nun meme kanseri cerrahisi alanında sunduğu bilimsel çalışma Sözel Bildiri Birincilik Ödülü almaya hak kazandı.

09-11 Mayıs 2025 tarihleri arasında Gaziantep'te, "Dünden Bugüne, Cerrahiden Onkolojiye Meme Kanseri" temasıyla düzenlenen "2. Uluslararası 5. Ulusal Meme Cerrahisi Kongresi" kapsamında, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Güldeniz Karadeniz Çakmak'ın Türkiye Koordinatörü olduğu ve Genel Cerrahi Araştırma Görevlisi Dr. İpek Yorgancıoğlu tarafından sunumu yapılan bilimsel çalışma, Sözel Bildiri Birincilik Ödülü'ne layık görüldü.

BEUN Tıp Fakültesi akademisyenlerinin yer aldığı "Neoadjuvan Kemoterapi Sonrası Sentinel/Hedeflenmiş Lenf Nodunda İzole Tümör Hücresi veya Mikrometastaz Saptanan Hastalarda Tanısal Aksiller Lenf Nodu Diseksiyonu ile N-Evreyükselmesi - Axsana/ EUBREAST 3 Prospektif Çok Merkezli Çalışması" başlıklı çalışma, kongrede ulusal ve uluslararası alanda dikkat çekti. Meme kanseri tedavisinde önemli veriler sunan araştırma, bilimsel içeriği ve özgünlüğüyle kongrede öne çıktı.

Kongrede çalışmanın sunumunu gerçekleştiren Arş. Gör. Dr. İpek Yorgancıoğlu ile çalışmanın Türkiye koordinatörlüğünü üstelenen Prof. Dr. Güldeniz Karadeniz Çakmak'ın liderliğinde gerçekleştirilen bu çok merkezli çalışma, katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, elde edilen başarıdan dolayı duyduğu memnuniyeti ve gururu şu sözlerle dile getirdi:

"Üniversitemiz Batı Karadeniz'in sağlık üssü özelliğine sahip olmasının yanı sıra bilimsel alandaki üretkenliği; ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilen akademik faaliyetlerde sunduğu önemli çalışmalarla her geçen gün önemli başarılar elde etme çıtasını yükseltmeye devam ediyor. Tıp Fakültemiz akademisyenlerinden kıymetli hocamız Prof. Dr. Güldeniz Karadeniz Çakmak'ın koordinatörlüğünde ve değerli Arş. Gör. Dr. İpek Yorgancıoğlu hocamızın sunumuyla hayata geçen bu çok merkezli çalışma, bilimsel niteliğiyle akademik camiaya örnek teşkil etmektedir. Meme kanseri cerrahisi gibi kritik bir alanda yürütülen araştırmanın birincilik ödülü ile taçlandırılması, Üniversitemiz adına büyük bir gurur ve mutluluk vesilesidir. Bu başarı; akademisyenlerimizin alanlarındaki özgün yetkinliğini, Üniversitemizin sağlık alanında araştırma odaklı vizyonunu ve genç bilim insanlarımızın geleceğe olan güçlü katkılarını bir kez daha göstermiş bulunmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle kongrede 'Sözel Bildiri Birincilik Ödülü'ne' layık görülerek Üniversitemizin ulusal ve uluslararası görünürlüğüne değer katan ve ülkemizin Türkiye Yüzyılı'nda güçlü sağlık hizmetleri hedeflerine katkı sağlayan değerli akademisyenlerimiz Prof. Dr. Güldeniz Karadeniz Çakmak ile Arş. Gör. İpek Yorgancıoğlu'nu en kalbi duygularımla tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Zonguldak BEÜ'ye Meme Kanseri Ödülü - Son Dakika

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