34 yaş üstü kadınlardan duygulu mezuniyet töreni

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde (BEUN), Yükseköğretim Kurulu tarafından hayata geçirilen 34 Yaş Üstü Kadınlar Kontenjanı kapsamında öğrenimlerini tamamlayan öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi. 34 Yaş Üstü Kadınlar Kontenjanı kapsamında düzenlenen törende duygu dolu ve gurur verici anlar yaşandı.

Sezai Karakoç Kültür Merkezinde gerçekleştirilen törene; Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal ve Prof. Dr. Servet Karasu, Senato üyeleri, akademik ve idari personel, öğrenciler ile aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Devlet Konservatuvarı öğrencilerinin müzik dinletisiyle devam etti.

Eğitim Hayalini Yarım Bırakmadılar

Törende konuşan ve 34 Yaş Üstü Kadınlar Kontenjanı kapsamında üniversite birincisi olan Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ağız ve Diş Sağlığı Programı mezunu Ebru Ayçiçek, mezuniyet sevincini katılımcılarla paylaştı.

Ayçiçek konuşmasında, üniversite yıllarının kendilerine yalnızca mesleki bilgi kazandırmadığını; sabretmeyi, mücadele etmeyi ve birlikte başarmanın değerini de öğrettiğini ifade ederek, bu süreçte kendilerine destek olan ailelerine, akademisyenlere ve arkadaşlarına teşekkür etti.

Bu Tören, Hayallerin Yaşının Olmadığının En Güzel Örneğidir"

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, şu ifadeleri dile getirdi:

"Bugün burada azmin, sabrın, fedakarlığın ve kararlılığın en güzel örneklerinden birine şahitlik ediyoruz. Diplomalarını alacak olan kıymetli mezunlarımız yalnızca bir yükseköğretim programını tamamlamadılar; aynı zamanda hayallerin ertelenebileceğini fakat asla vazgeçilmemesi gerektiğini de hepimize gösterdiler. Aziz milletimizin tarihine baktığımızda her büyük başarının arkasında kadınların emeğini ve fedakarlığını görmekteyiz. Hayme Ana'dan Tomris Hatun'a, Safiye Ali'den Şerife Bacı'ya uzanan bu güçlü miras, bugün burada mezun olan öğrencilerimizin başarılarında da yaşamaya devam etmektedir. Yükseköğretim Kurulu Başkanımız Sayın Prof. Dr. Erol Özvar'ın öncülüğünde hayata geçirilen 34 Yaş Üstü Kadınlar Kontenjanı uygulaması, yükseköğretimde fırsat eşitliğini güçlendiren son derece kıymetli bir adımdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen Aile Yılı vizyonuyla da örtüşen bu uygulama, eğitim hayalini yıllarca yüreğinde taşıyan kadınlar için yeni bir kapı aralamıştır. Belki de hepsinden önemlisi, bu proje toplumda zaman zaman karşılaşılan 'artık çok geç' anlayışına verilmiş güçlü ve onurlu bir cevaptır. İşte bugün mezun olan öğrencilerimiz, bu cevabın en güzel temsilcileri olmuşlardır. Bu anlamlı projenin hayata geçmesinde huzurlarınızda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a Yükseköğretim Kurulu Başkanımız Sayın Prof. Dr. Erol Özvar ile tüm YÖK Ailesine teşekkürlerimi sunuyorum. Tüm mezun öğrencilerimizi ise en kalbi duygularımla tebrik ediyor; başarılarının devamını diliyorum."

Diplomalar Takdim Edildi, Kep Sevinci Yaşandı

Konuşmaların ardından 34 Yaş Üstü Kadınlar Kontenjanı kapsamında üniversite birincisi olan Ebru Ayçiçek'e, ikinci olan Devrek Meslek Yüksekokulu Geleneksel El Sanatları Programı mezunu Birgül Öğünç'e ve üçüncü olan Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaşlı Bakımı Programı mezunu Arzu Aydın'a Rektör Özölçer tarafından başarı belgeleri takdim edildi. Programda daha sonra tüm mezun öğrencilere senato üyeleri tarafından temsili diplomaları ve adlarına bağışlanan fidan sertifikaları verildi. Yemin töreninin ardından öğrenciler keplerini büyük bir coşkuyla havaya fırlatarak mezuniyet sevincini aileleri ve hocalarıyla paylaştı. Tören hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi. - ZONGULDAK