Zonguldak'da Derya Uluğ rüzgarı esti - Son Dakika
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Zonguldak'da Derya Uluğ rüzgarı esti

03.07.2022 02:38

Zonguldak'da Derya Uluğ rüzgarı esti Zonguldak'ın Devrek ilçesinde "31. Uluslararası Devrek Baston ve Kültür Festivali" etkinlikleri kapsamında düzenlenen konserde ünlü sanatçı Derya Uluğ sahne aldı.

Zonguldak'da Derya Uluğ rüzgarı esti

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde "31. Uluslararası Devrek Baston ve Kültür Festivali" etkinlikleri kapsamında düzenlenen konserde ünlü sanatçı Derya Uluğ sahne aldı.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde bu yıl 31.'si düzenlenen Uluslararası Devrek Baston ve Kültür Festivali kapsamında hayata geçirilen etkinlikler çerçevesinde sahne alan ünlü sanatçı Derya Uluğ, Devreklilere unutulmaz saatler yaşattı. Devrek Cumhuriyet Alanı'nda kurulan sahnede binlerce kişinin hayranlıkla izlediği konserde okuduğu birbirinden güzel şarkılar ile hayranlarının gönlüne taht kuran ünlü sanatçı Derya Uluğ, "Sizlerin enerjisine yetişmek çok zor çok mükemmelsiniz burada olmaktan gurur duyuyorum" dedi.

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Kaynak: İHA

Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Zonguldak'da Derya Uluğ rüzgarı esti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zonguldak'da Derya Uluğ rüzgarı esti - Son Dakika
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