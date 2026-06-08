Zonguldak'ta madenci mahallesine şehit kütüphanesi - Son Dakika
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Zonguldak'ta madenci mahallesine şehit kütüphanesi

Zonguldak\'ta madenci mahallesine şehit kütüphanesi
08.06.2026 22:58
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Zonguldak Defterdarlığı, Gelik'te madenci ailelerinin yoğun olduğu bölgedeki ilkokula kütüphane yaptırdı. Kütüphaneye, 1992'de Şırnak'ta şehit olan Jandarma Er Arif Çakır'ın adı verildi; açılışa ailesi ve protokol katıldı.

Zonguldak Defterdarlığı personelleri tarafından, madenci ailelerinin yoğunlukla ikamet ettiği Gelik beldesinde bulunan Gelik İlkokuluna kütüphane yaptırıldı.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ve eşi Günay Hacıbektaşoğlu, AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu7nun katılımıyla açılan kütüphaneye; Defterdarlık tarafından 1992 yılında Şırnak'ta terörle girilen çatışmada şehit düşen Gelik doğumlu Jandarma Er Arif Çakır'ın adı verildi. Açılışa şehit annesi Melahat Çakır ve şehidin kardeşleri de katıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Zonguldak'ta madenci mahallesine şehit kütüphanesi - Son Dakika

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