Zonguldak\'ta madenci mahallesine şehit kütüphanesi

Zonguldak Defterdarlığı personelleri tarafından, madenci ailelerinin yoğunlukla ikamet ettiği Gelik beldesinde bulunan Gelik İlkokuluna kütüphane yaptırıldı.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ve eşi Günay Hacıbektaşoğlu, AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu7nun katılımıyla açılan kütüphaneye; Defterdarlık tarafından 1992 yılında Şırnak'ta terörle girilen çatışmada şehit düşen Gelik doğumlu Jandarma Er Arif Çakır'ın adı verildi. Açılışa şehit annesi Melahat Çakır ve şehidin kardeşleri de katıldı. - ZONGULDAK