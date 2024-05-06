Zonguldak Ereğli Erdemir Güzel Sanatlar Lisesi, Düzce Üniversitesi\'ni ziyaret etti

Yerel

Zonguldak Ereğli Erdemir Güzel Sanatlar Lisesi, yaklaşan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi'ni ziyaret etti.

5 öğretmen ve 35 öğrenci ile Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi'ni ziyaret eden konuk öğrenci grubu, görevli öğretim elemanları tarafından Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi'nin; bölümleri, eğitim-öğretim faaliyetleri, başarıları, kampüs imkanları, öğrencilere sunulan imkanlar başta olmak üzere birçok konu hakkında bilgilendirildi.

Zonguldak Ereğli Erdemir Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, merak ettikleri soruların cevaplarına ulaşma, üniversite eğitimi ve kampüs yaşamı anlamında önemli bilgiler edindiklerini ifade ederek Düzce Üniversitesi'nin kendilerine gösterdiği yakın ilgi için teşekkür etti. - DÜZCE