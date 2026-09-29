Zonguldak Gökçebey Kaymakamı Şıktaş, Atatürk İlkokulu'nda öğrencilerle buluştu - Son Dakika
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Zonguldak Gökçebey Kaymakamı Şıktaş, Atatürk İlkokulu'nda öğrencilerle buluştu

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Zonguldak Gökçebey Kaymakamı Şıktaş, Atatürk İlkokulu\'nda öğrencilerle buluştu
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Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde Kaymakam Ruveyda Kahraman Şıktaş, eğitim öğretim faaliyetlerini yerinde incelemek için Atatürk İlkokulu'nu ziyaret etti. Sınıfları gezen ve öğrencilerle sohbet eden Şıktaş, ardından öğretmenlerin öneri ve taleplerini dinledi.

Zonguldak'ın Gökçebey ilçe Kaymakamı Ruveyda Kahraman Şıktaş, ilçedeki eğitim öğretim faaliyetlerini yerinde incelemek amacıyla Atatürk İlkokulu'na ziyarette bulundu. Ziyaret programında Kaymakam Şıktaş'a, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Naşit Yılmaz da eşlik etti.

Okulda sınıfları tek tek gezen Kaymakam Şıktaş, öğrencilerle yakından ilgilenerek onların heyecanına ortak oldu. Dersler ve okul hayatı hakkında öğrencilerin görüşlerini dinleyen Şıktaş, çocukların merak ettiği konulardaki sorularını yanıtlayarak eğitim hayatlarında başarılar diledi. Sınıf ziyaretlerinin ardından okulda görev yapan öğretmenlerle bir araya gelen Kaymakam Şıktaş, yürütülen faaliyetler hakkında detaylı bilgi aldı. Öğretmenlerin öneri, görüş ve taleplerini dinleyen Şıktaş, yeni eğitim öğretim yılının tüm eğitim camiasına hayırlı, verimli ve güzel olması temennisinde bulundu.

Kaynak: İHA
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