Zonguldak haber! Çaycuma'da Muhtarlar Günü kutlandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Çaycuma Kaymakamlığı önünde tören düzenlendi.

Törene; Çaycuma Kaymakamı Mehmet Göze, Cumhuriyet Başsavcısı Yavuz Cengiz, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Samet Tonga, İlçe Emniyet Müdürü Uğur Duman, protokol üyeleri, siyasi partililer, STK temsilcileri ve muhtarlar katıldı. Çaycuma Muhtarlar Derneği çelengi Atatürk Heykeli'ne bırakıldı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Muhtarlar Derneği Başkanı Süleyman Baysal yaptı. Baysal, devletin vatandaşa dokunan en sıcak eli olduklarını belirterek; "Ülkemizde yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden muhtarlık müessesesi, 1829 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürmektedir. 19 Ekim 2015 tarihli Başbakanlık Genelgesi ile; muhtarlarımız ve muhtarlık müessesesinin ihtiyaçları, karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri ile bu müessesenin tarihsel bağlarını koruyarak geleceğe ilişkin vizyonunun belirlenmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi amacıyla 19 Ekim tarihi "Muhtarlar Günü" olarak belirlenmiştir. Vatandaşlarımızın teveccühüne mazhar olan muhtarlarımız, bizzat yaşadıkları köy veya mahallelerindeki sorunları tespit ederek, vatandaşlarımızın ihtiyaç ve taleplerini belirleyerek ilgili makamlara aktarma ve takibini yapmaktadırlar. Milletimizin tercihine, teveccühüne, itimadına gerçekten büyüğüdür. Dolayısıyla, halkımızın tercihi ve seçimiyle işbaşına gelmiş muhtar kardeşlerimiz, son derece önemli bir makamda bulunmaktadırlar. Köy ve mahalle muhtarlarının hayat standartlarının yükseltilmesi ve devletle olan iletişimlerinin güçlendirilmesi, aslında sadece doğrudan muhtarlarımıza değil, vatandaşımıza götürülen hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik, modern ve çağdaş anlayışı da bünyesinde barındırmaktadır. Devletin, vatandaşa dokunan en sıcak eli ve vatandaşa en yakın idari birimimiz olan muhtarlarımız, bizlerle mahallelerimizin ve köylerimizin gelişimi ve değişimi konusunda işbirliği ve çözüm sürecine ortaklık ederek kamu hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde halkımıza ulaştırılmasında önemli bir görevi yerine getirmektedirler. Millet iradesiyle devletin şefkat elinin kesiştiği noktayı temsil eden muhtarlık, fedakarlık ve sevgi gerektiren zor bir görevdir. Bu duygu ve düşüncelerle, gerek milletimizin gerekse devletimizin temsilcisi olarak önemli bir görevi ifa eden muhtarlarımıza hizmetlerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyor, tüm muhtarlarımızın "Muhtarlar Günü"nü kutluyor, ebediyete intikal eden muhtarlarımıza Allah'tan rahmet, görevde olanlara sağlık ve başarılı görevler diliyorum" diye konuştu.

Ardından Öğretmenler Evi önünde sohbet gerçekleşti. Kaymakam Mehmet Göze, muhtarlara çalışmalarında başarılar dileyerek, "Devletin imkanların en son ulaştığı köylerde ve mahallelerde kendine en yakın gördüğü kamu görevlisi muhtarlardır. Vatandaşa bu hizmetler sağlanırken en yakın kamu görevlisi olması sebebi ile elimiz, gözümüz, kulağımızsınız. Ben çalışmalarınızda başarılar diliyorum Bundan sonra hep birlikte olacağız, ihtiyaçlar dahilinde yanınızda olacağız. Hepinize sağlıklı, başarılı bir meslek hayatı diliyorum" dedi. - ZONGULDAK