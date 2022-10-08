Zonguldak haber! Çaycuma TSO Başkanı Kamitoğlu ikinci kez seçildi - Son Dakika
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Zonguldak haber! Çaycuma TSO Başkanı Kamitoğlu ikinci kez seçildi

08.10.2022 16:19
Zonguldak haber! Çaycuma TSO Başkanı Kamitoğlu ikinci kez seçildi

Zonguldak haberi... Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası (TSO)'da geçen hafta 9 meslek grubunda başkan ve meclis üyelerini seçmek için oy kullanıldı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası (TSO)'da geçen hafta 9 meslek grubunda başkan ve meclis üyelerini seçmek için oy kullanıldı.

Bugün yapılan oylamada mevcut başkan Zekai Kamitoğlu, Çaycuma TSO Başkanlığına ikinci kez seçildi. TSO Meclis Başkanı olarak da Yusuf Hüseyin Arslan, Meclis Başkan Yardımcıları Serem Mantarlı, Selami Ilgın, Katip Üyeliğe ise Metin Akman seçildi.

Oda yönetim ise şu isimlerden oluştu; "Zekai Kamitoğlu, Serhat Dereli, Fatih Özkütük, Abdülkadir Özkara, Cevat Tan, Sedat Kara ve Deniz Saraç." - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Zonguldak, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Zonguldak haber! Çaycuma TSO Başkanı Kamitoğlu ikinci kez seçildi - Son Dakika

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