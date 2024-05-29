Zonguldak'ta Halk Pazarında Fiyatlar Market Fiyatlarını Aratmadı - Son Dakika
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Zonguldak'ta Halk Pazarında Fiyatlar Market Fiyatlarını Aratmadı

Zonguldak\'ta Halk Pazarında Fiyatlar Market Fiyatlarını Aratmadı

Zonguldak'ta haftanın iki günü kurulan halk pazarında fiyatlar, market fiyatlarıyla aynı seviyede olduğu için vatandaşlar pazardan alışveriş yapmaya ilgi göstermedi. Patates, soğan, taze fasulye, patlıcan, biber, domates, kabak, şeftali ve elma gibi ürünler tezgahlarda 15-60 lira arasında satışa sunuldu.

29.05.2024 16:21
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Zonguldak'ta haftanın iki günü kurulan halk pazarında ki fiyatlar market fiyatlarını aratmadı.

Zonguldak'ta Çarşamba ve Cumartesi günleri Soğuksu semtine kurulan halk pazarında yoğunluk yaşandı.

Pazar fiyatlarının market fiyatları ile aynı olduğunu gören vatandaşlar pazardan alışverişe ilgi göstermedi.

Tezgahlarda fiyatlar şu şekilde, Patates 15-20 lira, soğan 15 lira, Taze Fasülye 50 lira, Patlıcan 30 lira, Biber 60 lira, Domates 30 lira, Kabak 25 lira, şeftali 30 lira, Elma 20-25 liradan satışa sunuldu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Zonguldak'ta Halk Pazarında Fiyatlar Market Fiyatlarını Aratmadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zonguldak'ta Halk Pazarında Fiyatlar Market Fiyatlarını Aratmadı - Son Dakika
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