Bahçesinde asılı bulunan yaşlı adam toprağa verildi - Son Dakika
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Bahçesinde asılı bulunan yaşlı adam toprağa verildi

01.08.2022 12:09
Bahçesinde asılı bulunan yaşlı adam toprağa verildi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kendisinden bir süre haber alınamayan eşi tarafından ağaçta asılı halde ölü bulunan yaşlı adam bugün toprağa verildi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kendisinden bir süre haber alınamayan eşi tarafından ağaçta asılı halde ölü bulunan yaşlı adam bugün toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre olay, ilçenin Torlaklar köyünde meydana geldi. 72 yaşındaki Ramazan Eyeoğlu'un bir süre görünmemesi üzerine eşi aramaya başladı. Evlerine 300 metre uzaklıkta bulunan bahçede ağaca asılı halde eşini bulan kadın, ipi keserek kurtarmaya çalıştı. Yaşlı kadının sesini duyan mahalleli yardıma koştu. Vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerini arayarak haber verdi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan tetkiklerin ardından yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık ve olay yeri ekiplerinin incelemesi sonucunda Ramazan Eyeoğlu'nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bugün Torlaklar Köyündeki evinin önünde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazı öncesi kılınan cenaze namazının ardından yaşlı adam asri mezarlığında toprağa verildi. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Zonguldak, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bahçesinde asılı bulunan yaşlı adam toprağa verildi - Son Dakika

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