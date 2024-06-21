Zonguldak'ın düşman işgalinden kurtuluşu ve Uzun Mehmet'i Anma Günü kutlandı

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Zonguldak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü ve Uzun Mehmet'i Anma Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Zonguldak Valiliği önündeki Atatürk heykeline çelenk sunulması ile başlayan tören, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Törende bir konuşma yapan Belediye Başkanı Tahsin Erdem, "Bundan tam 103 yıl önce Anadolu'nun birçok noktası gibi şehrimiz de yabancı güçler tarafından işgal edilmiş, vatanın aziz toprakları düşman çizmeleriyle çiğnenmişti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile ulusumuzun kararlı ve özverili mücadelesi sonucunda düşmanlar yurdumuzdan uzaklaştırılmış, tüm dünyada örnek olarak gösterilecek bir özgürlük ve bağımsızlık savaşı verilmiştir. Milli Mücadele sürecinin önemli halkalarından birini oluşturan Zonguldak'ın düşman işgalinden kurtuluş mücadelesi, özü itibarıyla günümüz için de büyük dersler içeren bir özellik taşımaktadır" dedi.

Tören halk oyunları gösterileri ve resim, şiir, kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ile devam etti. Uzunmehmet Anıtı'nda da anma töreni gerçekleştirildi.

Öte yandan TCG Kilimli gemisi, Zonguldak Limanı'na demirleyerek ziyaretçilerini kabul etti. Gemiyi gezen vatandaşlar, görevlilerden gemi hakkında bilgiler aldı. - ZONGULDAK