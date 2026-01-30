Devrek\'in ilk kadın baston ustası dualarla son yolculuğuna uğurlandı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinin ilk Kadın Baston Ustası Mürvet Okur (76)son yolculuğuna dualarla uğurlandı.

İlçede 1987 yılında ilk kadın baston ustası olarak mesleğe başlayan ve o tarihten bu yana başarılı çalışmalara imza atan ve birçok siyaset, devlet adamı ve diğer ünlülere bastonlar göndererek ilçenin sesini duyuran Mürvet Okur ilçenin ilk kadın baston ustası olarak biliniyordu.

Okur Merkez İbrahim Ağa Caminde cenaze namazından sonra Devrek Belediyesi Yeni Mezarlıkta toprağa verildi. Cenaze namazında ilçe protokolü hazır bulunurken, Okur evli ve iki çocuk annesiydi. - ZONGULDAK