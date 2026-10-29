Zonguldak Limanı'nda 29 Ekim dolayısıyla bayraklı geçiş ve su gösterisi yapıldı - Son Dakika
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Zonguldak Limanı'nda 29 Ekim dolayısıyla bayraklı geçiş ve su gösterisi yapıldı

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Zonguldak Limanı\'nda 29 Ekim dolayısıyla bayraklı geçiş ve su gösterisi yapıldı
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Zonguldak'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Zonguldak Limanı'nda römorkörler ve teknelerin katılımıyla deniz gösterisi düzenlendi. Türk bayraklarıyla donatılan römorkörler limanda bayraklı geçiş yapıp metrelerce su püskürttü. Vatandaşlar gösteriyi ilgiyle izledi.

Zonguldak'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla römorkörler ve teknelerin katılımıyla denizde bayrak ve su gösterisi düzenlendi.

Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Zonguldak Limanı'nda deniz gösterisi gerçekleştirildi. Türk bayraklarıyla donatılan römorkörler ve tekneler, limanda bayraklı geçiş yaptı. Denizde gerçekleştirilen gösteride römorkörler, havaya metrelerce su püskürterek görsel şölen oluşturdu.

Römorkörlerin su gösterisi ve teknelerin bayraklı geçişini vatandaşlar deniz kenarından ilgiyle izledi.

Kaynak: İHA
Cumhuriyet BayramıZonguldak29 EkimGüncelYerelSon Dakika

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