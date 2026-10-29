Zonguldak Limanı\'nda 29 Ekim dolayısıyla bayraklı geçiş ve su gösterisi yapıldı

Zonguldak Limanı'nda 29 Ekim dolayısıyla bayraklı geçiş ve su gösterisi yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Zonguldak Limanı'nda römorkörler ve teknelerin katılımıyla deniz gösterisi düzenlendi. Türk bayraklarıyla donatılan römorkörler limanda bayraklı geçiş yapıp metrelerce su püskürttü. Vatandaşlar gösteriyi ilgiyle izledi.
Zonguldak'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla römorkörler ve teknelerin katılımıyla denizde bayrak ve su gösterisi düzenlendi.
Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Zonguldak Limanı'nda deniz gösterisi gerçekleştirildi. Türk bayraklarıyla donatılan römorkörler ve tekneler, limanda bayraklı geçiş yaptı. Denizde gerçekleştirilen gösteride römorkörler, havaya metrelerce su püskürterek görsel şölen oluşturdu.
Römorkörlerin su gösterisi ve teknelerin bayraklı geçişini vatandaşlar deniz kenarından ilgiyle izledi.
Kaynak: İHA
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