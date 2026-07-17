Merkez Çarşısı inşaatı mühürlendi

Zonguldak'ta Merkez Çarşısı inşaatı, Zonguldak Belediyesi tarafından mühürlendi.

Zonguldak'ta, Mithatpaşa Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Merkez Çarşısı, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle 2022 yılında yıkılmıştı. Kat sorunu çözülen Merkez Çarşısı'nın, 9 katlı olarak yeniden inşa edilmesi amacıyla yüklenici firmaya teslimi yapılmıştı. Geçtiğimiz aylarda temeli atılan çarşı, Zonguldak Belediyesi tarafından bugün mühürlendi. Zonguldak Belediye Meclisi'nde kabul edilen imar planı doğrultusunda başlatılan projeye, Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından itiraz edilmişti.

Açılan dava sonucunda Zonguldak İdare Mahkemesi, 3 Temmuz 2026 tarihinde imar planı değişikliğinin şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına aykırı olduğu gerekçesiyle yürütmenin durdurulmasına karar verdi. - ZONGULDAK