Merkez Çarşısı inşaatı mühürlendi - Son Dakika
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Merkez Çarşısı inşaatı mühürlendi

Merkez Çarşısı inşaatı mühürlendi
17.07.2026 14:38  Güncelleme: 14:39
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Depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle 2022'de yıkılan ve 9 katlı olarak yeniden inşa edilmesi planlanan Merkez Çarşısı, mahkemenin yürütmeyi durdurma kararının ardından Zonguldak Belediyesi tarafından mühürlendi.

Zonguldak'ta Merkez Çarşısı inşaatı, Zonguldak Belediyesi tarafından mühürlendi.

Zonguldak'ta, Mithatpaşa Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Merkez Çarşısı, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle 2022 yılında yıkılmıştı. Kat sorunu çözülen Merkez Çarşısı'nın, 9 katlı olarak yeniden inşa edilmesi amacıyla yüklenici firmaya teslimi yapılmıştı. Geçtiğimiz aylarda temeli atılan çarşı, Zonguldak Belediyesi tarafından bugün mühürlendi. Zonguldak Belediye Meclisi'nde kabul edilen imar planı doğrultusunda başlatılan projeye, Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından itiraz edilmişti.

Açılan dava sonucunda Zonguldak İdare Mahkemesi, 3 Temmuz 2026 tarihinde imar planı değişikliğinin şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına aykırı olduğu gerekçesiyle yürütmenin durdurulmasına karar verdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Zonguldak Belediyesi, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Belediye, Ekonomi, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Merkez Çarşısı inşaatı mühürlendi - Son Dakika

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