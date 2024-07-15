Zonguldak'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı Düzenlendi - Son Dakika
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Zonguldak'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı Düzenlendi

Zonguldak\'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı Düzenlendi

Zonguldak'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi. Programda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu konuşma yaptı. Hacıbektaşoğlu, 15 Temmuz'un milletin birliğini, beraberliğini ve demokrasiye olan inancını tüm dünyaya gösterdiğini belirtti. Ayrıca, Türk milletinin demokrasiye olan bağlılığının tüm dünyada takdir edildiğini vurguladı.

15.07.2024 23:19
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Zonguldak'ta; 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Madenci Anıtı önünde başlayan anma programı saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Türk milletinin demokrasiye ve bağımsızlığa olan bağlılığını vurguladı.

Vali Hacıbektaşoğlu, 15 Temmuz 2016 gecesi FETÖ terör örgütünün organize ettiği hain darbe girişiminin milletin iradesiyle bertaraf edildiğini belirtti. "Milletimizin cesareti, feraseti ve vatan sevgisiyle bu hain plan bertaraf edilmiştir. O gece, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara çıkan milyonlar, tankların, tüfeklerin ve uçakların karşısında durarak demokrasimizi savunmuş, ülkemizin geleceğini FETÖ terör örgütü ve karanlık ellere teslim etmemiştir" dedi.

Hacıbektaşoğlu, 15 Temmuz'un milletin birliğini, beraberliğini ve demokrasiye olan inancını tüm dünyaya gösterdiği bir gün olarak tarihe geçtiğini ifade ederek, "Kadın, erkek, genç, yaşlı demeden her kesimden vatandaşımız, ellerinde bayraklarıyla meydanları doldurarak ülkemize sahip çıkmış, bağımsızlık ve özgürlük aşkıyla dolu yürekleriyle adeta büyük bir destan yazmıştır" şeklinde konuştu.

Hacıbektaşoğlu, Türk milletinin demokrasiye olan bağlılığının tüm dünyada yankı bulduğunu ve takdir edildiğini söyleyerek; "Şehitlerimizin kanlarıyla sulanan topraklarımızda, demokrasimizin ilelebet payidar kalması için hepimize çok büyük sorumluluklar düşmektedir" dedi.

Terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurgulayan Hacıbektaşoğlu, "Devletimizin tüm kurumları, başta FETÖ ve PKK olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı mücadeleyi en etkin şekilde sürdürmekte ve milletimizin huzur ve güvenliğini Allah'a hamdolsun sağlamaktadır. Bu mücadelede, milletimizin birlik ve beraberlik ruhu en büyük gücümüzdür" ifadelerini kullandı.

Protokol konuşmalarının ardından sancak teslimi ve takdimi gerçekleştirildi. Anma programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşması izlendi. Dereceye giren öğrencilerin şiirlerinin okunması ve ödül töreni ile devam eden anma programı konserlerin ardında Demokrasi Nöbetleri ile devam etti. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Zonguldak'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı Düzenlendi - Son Dakika

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