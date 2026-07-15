Zonguldak\'ta 15 Temmuz sergisi ve anı merkezi ziyarete açıldı

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, 15 Temmuz şehitlerini rahmetle andıkları fotoğraf sergisi ve Yaşayan Anı Merkezi'nin açılışında kent sakinlerini ziyarete çağırdı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programları çerçevesinde Zonguldak Güzel Sanatlar Galerisi'nde tören düzenlendi. Vali Osman Hacıbektaşoğlu, açılış öncesinde yaptığı konuşmada şehitleri rahmet, minnet ve şükranla andı. Programda aynı zamanda Yaşayan Anı Merkezi de katılımcıların ziyaretine sunuldu.

Protokol ve vatandaşlar açılışta bir araya geldi

Törene Vali Osman Hacıbektaşoğlu ve eşi Güney Hacıbektaşoğlu'nun yanı sıra Belediye Başkan Vekili Erol Kalyoncu, İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli, İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mustafa Yorulmaz katıldı. İl Müftüsü İbrahim Halil Demir ile daire müdürleri ve çok sayıda davetli de salonda yerini aldı.

Açılış kurdelesini kesen Hacıbektaşoğlu, milli birliğin önemine vurgu yaptı. Vatandaşlara seslenen Vali, direnişin ruhunu hissetmek ve unutturmamak adına sergiyi ve anı merkezini ziyaret etmeye davet etti.

Törenin devamında Vali ve eşi, üzerinde 253 15 Temmuz şehidinin fotoğraflarının bulunduğu panonun önüne kırmızı karanfil bıraktı. Ardından heyet, "İrade Bizim, Zafer Bizim" sergisini gezdi. Hacıbektaşoğlu, fotoğrafları incelerken yetkililerden karelerin hikayeleri hakkında bilgi aldı. Sergi Cuma günü akşamına kadar açık kalacak. - ZONGULDAK